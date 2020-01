A tegnapi átigazolási hírek között akadt egy előre borítékolható: a Ferencváros szerződést bontott Priskin Tamással.

Ha a magyar futballszurkoló Priskin nevét hallja, először óhatatlanul a Norvégiának rúgott gólja jut az eszébe, amivel kijutottunk a 2016-os Eb-re. Akkor, 2015 novemberében mindenki Priskinről beszélt. Mi több, a róla szóló vita – most akkor jó játékos vagy sem? – egyszer s mindenkorra lezárult, értelmetlenné vált. Hát hogyne lenne jó futballista az, aki ilyen látványos és fontos gólt tud rúgni!

Annak a pompás lövésnek ott a helye a magyar válogatott történetének legszebb találatai között is. Hogy hányadik helyen, abba most ne menjünk bele, mert ez nem csupán ízlés, hanem generációs hovatartozás kérdése is, de hogy legalább az első százból kihagyhatatlan, az egészen biztos,

Priskin Tamás ott és akkor a csúcsra ért. A csúcsokra jellemző örök érvényű igazsággal együtt: onnan már csak lefelé vezet az út. Priskin esetében azzal a szomorú kiegészítéssel, hogy az átlagosnál meredekebben, aminek nehéz lenne megfejteni az okát.

Tehetségével a szlovákiai (révkomáromi) születésű játékos üstökösként robbant be a magyar futballba. Csupán tizenhat éves volt, amikor Győrött bemutatkozott az NB I-ben, s tizennyolc évesen a válogatottban is átesett a tűzkeresztségen. Húsz esztendős volt, amikor szerződtette a Premier League-ben szereplő Watford. Öt évet húzott le Angliában; jobbára ugyan inkább a másodosztályban – de milyen sokan szeretnének itthon a nyomába lépni!

Oroszországban is megállta a helyét, s noha visszalépésnek tűnt, amikor 2015-ben átmenetileg hazatért Győrbe, de utána ismét felfelé vezetett az útja: a pozsonyi Slovanhoz. Onnan igazolt 2017 nyarán, nagy reményekkel, még mindig csupán harmincévesen a Ferencvároshoz. Thomas Dollnál azonban néhány hét után kegyvesztetté vált; igaz, nem is nyújtott jó teljesítményt. A szombathelyi kölcsön után tavaly nyáron Szerhij Rebrovtól újabb esélyt kapott, úgy tűnt, tud is élni vele, hiszen játszott két BL-selejtezőn, s nem is rosszul. Aztán kiszorult a kezdőből, majd a meccskeretből, Rebrov az év eleji edzőtáborba már el sem vitte, ami után nem érkezett váratlanul a tegnapi bejelentés.

Jó testfelépítésű, jó rúgótechnikájú, jól fejelő, nem is lassú – Priskin tehát remek adottságú középcsatár.

Valami mégis hiányzik belőle. Hogy mi? Ne tőlem várják a választ arra, amire szakemberek tucatja sem tudja a megfejtést.

Csak a hiányérzet biztos. No meg a norvégoknak rúgott bombagól.