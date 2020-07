A hét végén megkezdődik az NB II. és az NB III. Talán soha nem vártuk annyira az alsóbb osztályú labdarúgó-bajnokságok nyitányát, mint idén.

A miértre számos magyarázat kínálkozik. A héten kifut az olasz Serie A is, ezzel valamennyi elitligában lezárul a hosszúra nyúlt 2019–20-as idény. Augusztus 7-én ugyan folytatódik a Bajnokok Ligája, de a szokott módi szerint: zárt kapuk mögött, a futballtól idegen, steril környezetben. És még erre is várhatunk másfél hetet, addig is az NB II. (és az NB III.) jelenti a futballt az életünkben. Ráadásul igazi hús-vér futballt, néző előtt, maszk nélkül, béklyóba kötő korlátozó intézkedések nélkül –

becsüljük meg, amíg így élvezhetjük a focit!

Az NB II.-nek ráadásul külön rangot ad, hogy két elsőosztályú klubot „tévedésből” ide soroltak be.

A húsz csapat mamutmezőny, a Debrecen és a Vasas azonban ebből is toronymagasan kiemelkedik. Nemcsak a múltja, hanem játékosállománya miatt is. Korhut Mihály, Varga József, Pintér Ádám, Tischler Patrik, Poór Patrik, illetve Radó András, Litauszki Róbert, Pekár László, Silye Erik – csak a nyári igazolások, Bódi Ádámról, Varga Kevinről, illetve Feczesin Róbertról, Vernes Richárdról és a többiekről nem is szólva. Mindkét klubnál egyértelműen elsőosztályú a keret, amellyel az NB I.-ben még csak nem is a bennmaradást célozhatnák meg. Nagy kérdés, hogy a többi csapat – mindenekelőtt az NB I.-ből a DVSC-hez hasonlóan kizuhant Kaposvár, továbbá a többéves alsóbb osztályú száműzetés után legalább az NB II.-be visszakapaszkodott Pécs, aztán a Győr, a nagy terveket szövögető Szeged (a Grosics-akadémia) – képes lesz-e akár csak megszorongatni a két favoritot.

Az NB II.-nek azért is illik a korábbiaknál nagyobb figyelmet szentelni, mert magyar tehetségek felbukkanását elsősorban, sőt majdnem kizárólag innen várhatjuk. Talán furcsán csengenek Vági Mártonnak, a Magyar Labdarúgó-szövetség főtitkárának a szavai, de így igaz: az NB II. a magyar futball zászlóshajója. Miközben – a klubok igényének engedve – az MLSZ az NB I.-ben az új idénytől megszünteti a légiósok számának korlátozását, a másodosztályban kizárólag magyarok szerepelhetnek. Ahogy utaltunk rá a Vasas és a Debrecen példáján, ez különös mozgást generált a magyar labdarúgásban: a másodosztályú klubok magyar játékosokat szívnak el el az első osztályúaktól! A második vonal ráadásul kiegyensúlyozott, a főváros mellett tizennégy megye is képviselteti magát legalább egy csapattal.

Az eddigieknél mindenképpen nagyobb figyelmet érdemel az NB II.