Kis magyar röp(kór)kép

Köszönhetően annak, hogy női válogatottunk ott lehetett a két legutóbbi Európa-bajnokságon, újra a felkapott sportágak közé került a röplabda. Különösen a női vonalra igaz: egyre többen látogatnak ki a bajnokikra, miközben mind több légióst látni a pályákon. Vannak klubok, amelyek át is estek a ló túlsó oldalára.

A Fatum-Nyíregyháza nyolc (!) légióst foglalkoztat, és például a Szombathelyi Haladásnak is hat külföldi röplabdázója van, noha nem is tartozik az elithez. Elleptek bennünket a légiósok, akik között amerikaiak, venezuelaiak, brazilok, argentinok is akadnak szép számmal, játszik Puerto Ricó-i, kubai és ausztrál röplabdázó is nálunk.

A férfiaknál már lényegesen visszafogottabb a kínálat:

a kilenc élvonalbeli női csapat egy híján negyven légiósával szemben itt csak hat egyesület rendelkezik összességében tíz külföldi játékossal – ám érdekes módon az igazán nagy nevek itt találhatók. A bajnoki címvédő Fino-Kaposvár tavaly nyáron leigazolta a Bajnokok Ligája-győztes ifjabb Nagy Pétert (ezt még Grózer György mondhatja el magáról büszkén, ám ő akkor már német állampolgár volt), egyik kihívója, a HÉP-Kecskeméti RC pedig januárban megszerezte az Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes szerb Borislav Petrovićot. Ők olyan kaliberű sportolók, akik miatt kijönnének a szurkolók a sportcsarnokba. Már persze ha játszanának… Ám mindketten sérüléssel bajlódnak, a kispadot koptatják. A szurkoló pedig csak reménykedik, hogy talán majd a bajnokság végére, a legfontosabb meccsekre valahogy sikerül „összedrótozni” a nagy Őt, s akkor újra szép lesz minden.

Az egykoron „egycsapatos” honi röplabdabajnokság – anno a Fino-Kaposvár itthon verhetetlen volt, örömmel jöttek ide a legjobbak – idővel azáltal (is) vált többesélyessé, hogy a somogyi megyeszékhelyen (fogalmazzuk meg így) fölöslegessé vált játékosok kulcsemberekké nőtték ki magukat a rivális klubokban. Mészáros Dömötör 42 évesen is alapember Barcikán, a tavaly még kaposvári színekben szerepelt Dávid Zoltán és Deák Márk pedig a Kecskemétet viszi egyre előrébb.

Érdekes kontraszt, hogy míg Kaposváron a férfiak jobbára csak vergődnek, addig a nők egyre feljebb küzdik magukat. Bár a Fino több mint négyszer annyi városi támogatással számolhat, mint a női Extraliga meglepetéscsapata, az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem, megeshet, hogy a végelszámoláskor ott lesznek egymás közvetlen közelében…