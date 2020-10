Hajdan, amikor félig gyerekként még mindenevők voltunk a futballban, előszeretettel jártuk Budapest külső kerületeinek pályáit. A főváros és a vidék peremén ugyanis varázslatos hangulatot árasztottak, külön mikrovilágot teremtettek. Csepelen piros-kék sálban szotyizni látni a hétköznapokon igen tekintélyes gimnáziumi matektanáromat, a Pénzügyőr büféjében venni egy Nagyalföld nagyságú rántotthúsos szendvicset, vagy Óbudán hallgatni a „Hajrá, Kerület, első a becsület!” indulót, tökéletes hétvégi programnak számított. (A csúcs csatakiáltás azért a Gammáé: „Gamma, Gamma, Gamma, jól érzem magam ma!”)

Hát még Budafok! Afelől ugyan kétségünk sem volt, hogy a csapat soha nem jut fel az első osztályba, de az egykori fradista és újpesti menők, levezetőben a gyepen vagy a tribünön, az egyedi ízvilágú ás hangulatú söntés, a „falu a nagyvárosban” feeling ellenállhatatlan vonzerőt jelentett.

Nem is beszélve a környék emblematikus kocsmáiról, amelyeknek már a nevei Krúdy-elbeszélésbe illenének; a „Pista néni” ma is ismerősen csenghet, de ha hiszik, ha nem, létezett a „Söröző a borozóhoz” cégtábla is.