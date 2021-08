Az úszásban és vívásban elért diadalok felemelők, az ugyanitt elszenvedett csalódások keservesek. Továbbá az is közös bennük, hogy egy futam, egy asszó néhány percig, az adott úszás- és fegyvernem versenye egy vagy két napig tart. Ettől válik olykor feldolgozhatatlanul töménnyé.

Bezzeg a labdajátékok! Ott két héten át nyüstölik egymást és magukat az ellenfelek, egy tornán belül is többször járhatják be a mennyet és a poklot, és híveik minden magasságba, mélységbe követik őket. Tokiót azért is vártam különleges izgalommal, mert három magyar csapatért szoríthatunk. A jelen idő szerencsére indokolt, hiszen női kéziseink is állnak még.

A csoportküzdelmek után, az egyenes kieséses szakasz előtt járunk. Ahogy Kásás Tamás 2000-ben, Sydneyben ebben a fázisban fogalmazott, csak most kezdődik az olimpia. Aztán ennek szellemében másnap négy gólt vállalt az olaszok elleni, 8–5-re megnyert negyeddöntőben. Ami valóban a kulcsmeccs. Vízilabdában nem kérdés, hogy idáig eljutnak a csapataink, de onnan tovább már nem feltétlenül vezet az út. Férfipólósainknak Londonban és Rióban sem vezetett, utóbbi alkalommal infarktusos meccsen, ötméterespárbajjal szorultak ki a legjobb négyből. Pedig elsőként érkeztek a negyeddöntőbe a negyedik mon­tenegróiakkal szembe, és a mi hatosunkban negyedik szerbek végül díszlépésben nyerték az olimpiát.

Mert a csoporteredmény teljességgel jelentéktelenné válik az egyenes kieséses szakaszra.

Így az is, hogy fiaink Tokióban egy-egy vereséggel és döntetlennel, három győzelemmel harmadikként zárták az első kört. Csak az számít, ami ezután következik: szerdán a horvátok elleni negyeddöntő.

Pólós leányaink, asszonyaink korszakos bravúrt értek el, 10–9-re felülmúlták az olimpiákon 2008 óta veretlen, eddig egyeduralkodónak hitt Egyesült Államokat. Na és? Kérdezhetjük azután, hogy 8–2-es, hihetetlen hátrányt összeszedve 11–9-re kikaptak a lesajnált kínaiaktól. Ám itt jön az újabb „na és?”. Ma, a hollandokkal szemben, Kásást idézve, megkezdődik az igazi, az érdemi olimpia.

Női kézilabdázóinknak is, pedig ők három nyitó vereségükkel a vég közelébe sodródtak. De hol van az már? E feneketlen mélységből kikapaszkodva szerdán ugyancsak a négy közé jutásért folytatják. Ők is végig egyensúlyozhatnak azon a roppant keskeny és ingatag pallón – ráadásul a norvégok ellen, ami felér egy bűvészmutatvánnyal –, amely a dobogó közvetlen közelébe vezet.

Két őrületes nap vár ránk.