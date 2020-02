Tavaly december 12-én egy új – korábban emberben nem azonosított –, rendkívül patogén humán koronavírustörzs jelent meg Közép-Kína legnépesebb városában, Vuhanban, a fertőzések során akut légúti szindrómát okozva. Az időközben eltelt két és fél hónapban nyolcvanezer megbetegedést regisztráltak a világban, a halálesetek száma mintegy 2700. Ez durván háromszázalékos mortalitási ráta, szinte kivétel nélkül időskorú, legyengült, egyéb súlyos betegségekben szenvedő embereket visz el a koronavírus. Csúnya ilyet leírni, de: olyanokat, akik rövid időn belül amúgy is meghalnának.

Az egy dolog, hogy a kínai, majd most már a komplett világgazdaságot lassan padlóra küldi a ragály, de bennünket, sportújságírókat az is érdekel, hogy hovatovább a sportvilág is kiheverhetetlen veszteségeket szenved az új – roppant találóan interneten terjedőnek is nevezhető – betegség következtében.

Még véletlenül sem arról van szó, hogy sportolók ezreit ölné meg a kórokozó, hiszen még egyetlen, bizonyítottan a koronavírus által megbetegített sportolóról sem tudunk.

Ami pusztít, az a hisztéria – de az fékezhetetlenül.

Írásunk terjedelme kevés ahhoz, hogy felsoroljuk a járványveszély miatt törölt vagy elhalasztott komoly sporteseményeket, kezdve a női vízilabdázók trieszti olimpiai selejtezőjétől a Pro Recco férfi­ pólósainak budapesti BL-vendégszerepléséig. De a levesbe ment a Sopron Basket hölgykosarasainak nemzetközi szezonja is azzal, hogy a csapat nem állt ki a Famila Schio elleni, Ljubljanába (!) áthelyezett Euroliga-mérkőzésre. Az egri pólósok Európa Kupa-idényének is annyi, mivel nem állnak ki a Bitskey Aladár uszoda fertőtlenítési procedúrája miatt a Brescia elleni visszavágóra.

Józan ésszel felfoghatatlan méreteket ölt az őrület – és most nem csak a szupermarketek lisztkészletének eszement felvásárlásáról beszélek –, péntek délben a Göröcs János emlékére rendezett baráti összejövetelen az Újpesti Dózsa egykori sokszoros válogatott csatára mosolyogva elhárította a felé nyújtott jobbomat azzal, hogy amíg a járvány tart, ő senkivel sem fog kezet. (Figyelem: lapzártáig nem jelentettek pozitív esetet hazánkban!)

A legszebb az egészben, hogy akárhány sportvezetővel, edzővel beszélgetek, mind elmondja, hogy hisztériáról, pszichózisról van szó, a valós veszély jóval kisebb, mint egy „hagyományos” influenzajárvány esetén. Csakhogy egyikük sem vállalja annak az ódiumát, hogy kiálljon a nyilvánosság elé, és megpróbálja rövidre zárni az őrületet. Inkább mondja egymást közt, csak nekem.

Elterjedt angol kifejezéssel: off the record.