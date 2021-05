Nincs ötödik mérkőzés, elég volt négy is ahhoz, hogy a Sopron Basket megvédje a bajnoki címét. A magyar női kosárlabdában már-már nyomasztó lehet a soproniak hegemóniája, akik sorozatban hetedszer végeztek az élen; igaz, tavaly a koronavírus miatt a szövetség nem hirdetett végeredményt. Most már az is szenzációnak számított, hogy a döntő párharcában a Szekszárd tudott meccset nyerni, hiszen a pályán és itthon addig 2019. december 1-je óta ez senkinek sem sikerült a címvédő ellen.

Ez a két csapat egyébként nagyot futott a hátunk mögött hagyott idényben. Remekeltek a parketten és azon kívül is, hiszen a Sopron az Euroligában három buborékot is rendezett, mondhatni tökéletesen, a Szekszárd pedig az Európa-kupában adhatott otthont a négyes döntőnek, és ugyancsak roppant színvonalas rendezéssel rukkolt elő. Ennél is lényegesebb azonban, hogy az eredmények sem maradtak el, a soproniak a bajnoki cím mellett bezsebelték a Magyar Kupát is, majd a kontinens legrangosabb sorozatában, az Euroligában sorozatban harmadszor is bejutottak a Final Fourba, ahol végül negyedikek lettek. Ez azt jelenti, hogy tartósan megvetették a lábukat Európa elitjében, és megkerülhetetlen tényezői a sportág élmezőnyének. A Szekszárd pedig ahol elindult, érmet szerzett, a bajnokságban ezüstöt, a Magyar Kupában és az Európa-kupában pedig egyaránt bronzot.

És

ezeknek a sikereknek végre magyar főszereplői is voltak.

A Sopron például nem külföldi edző irányításával remekelt, felfedezett egy még negyven alatti, lényegében még mindig kezdő szakembert, bizalmat adott neki, és Gáspár Dávid ezt meg is hálálta, már most harcban volt az Európa legjobb női edzője címért. Ő pedig továbbította ezt a bizalmat olyan fiatal játékosoknak, mint például Czukor Dalma, aki beverekedte magát a szűkebb rotációba, és Szekszárdon is egyre több lehetőséget kapnak magyar kosarasok, Studer Ágnes 22 évesen már alapember, és például Gereben Lívia és Bálint Réka is bizonyította a képességeit.

Ha a Győr és a Diósgyőr tervei megvalósulnak, és megerősödve felzárkóznak a két sikeres klubhoz, élesebbé válik a harc, és a következő idényben talán nehezebb lesz a Sopron dolga itthon is. Bár a válogatott csalódást okozva nem jutott ki a nyári Európa-bajnokságra, a két élcsapat példája is bizonyítja, a jó légiósok mellé fel lehet építeni a magyar fiatalokat, akik kiegyensúlyozottabb bajnokságban rengeteget fejlődhetnének.

A példa adott, és végre nem is egy, hanem kettő is van belőle.