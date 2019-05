Néhány nap múlva nekirugaszkodik a Giro d’Italia mezőnye, hogy huszonegy nap alatt fényt derítsen arra, ki teljesíti a leggyorsabban az idei versenyt. Az olaszországi kerékpáros körversenyt idén már 102. alkalommal rendezik meg. A Rózsaszín Kör idén 3578 kilométeres kerekezést kínál a bringásoknak.

A szombaton kezdődő versenyt a szervezők jóval többnek tekintik, mint egyszerű kerékpáros esemény.

Olaszország ünnepe ez. A huszonegy szakasz történéseit követő nézők millióit a Giro elkalauzolja az Appenninek szívébe épp úgy, mint a Földközi-tenger partvidékére. Nem hagyják ki idén sem az ország legmagasabb hegyeit, ahol a fanatikus szurkolók szinte sorfalat alkotva hajszolják kiabálásukkal az emelkedőkön felfelé igyekvő versenyzőket. Valószínűleg a legnagyobb biztatást idén is Vincenzo Nibali kapja. A Cápa becenévre hallgató bringás, aki korábban már elnyerte a győztesnek járó rózsaszín trikót, idén is a nagy esélyesek közé tartozik. Alighanem komoly meccsei lesznek a holland Tom Dumoulinnel, aki szintén nem első győzelméért hajt. A szlovén Primoz Roglic, a spanyol Mikel Landa, a brit Simon Yates is azok közé tartozik, akikről úgy tartják: lesz egy-két szavuk ahhoz, hogy ki áll a dobogó legmagasabb fokára Veronában, a verseny utolsó napján.

A 2019-es Giro egyes szakaszai megidézik néhány legendás kerékpáros alakját. A második szakasz a toszkánai Gino Bartali szülőhelyére látogat el, a száz éve született Fausto Coppi emléke előtt a 12. szakasz tiszteleg. Bartali és Coppi az 1940-es években nyerték sorra a versenyeket. Idén a Coppi-csúcs elnevezést a Gavia-hágó érdemelte ki, a 2618 méteren húzódó hágó a Giro legmagasabb pontja. Különdíjat kap az a bringás, aki elsőként felér oda. A 16. szakaszon érkezik a mezőny az Alpok-beli Gaviára, és azon a napon másszák meg a versenyzők a Mortirolo-hágót is, amely idén a Pantani-hegy elnevezést kapta. Az olasz szurkolók egyik legnagyobb kedvence volt Marco Pantani, aki tiszteletet parancsoló módon tudott hegymenetben haladni. Nem csoda, hogy Tour de France-győzelem és Giro-elsőség egyaránt fűződik a nevéhez.

Néhány nappal a rajt előtt a versenyzők alighanem azzal lennének elfoglalva, hogy alaposan felkössék a gatyájukat, ha nem kantáros nadrágban szállnának nyeregbe. Az országúti kerékpározásért rajongó szurkolókra is kemény erőpróba vár: a három hét alatt sokat kell tévé előtt ülniük, ha végig akarják követni a közvetítéseket.