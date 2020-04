Az egészen kis csapat nem túl híres, ám saját magát és fiait a helyükön kezelő edzője gyorsan elhessegette annak a felvetésnek a létjogosultságát, ami az amatőr szinten a szerda-szombat ritmusban folytatható labdarúgó-bajnokságra vonatkozott.

Vegyük a jelen állapotot. A műkedvelőként futballozók egy része olyan szabadidőhöz jutott, amelyet akár önképzésre (értsd: dekázás, tengózás, erősítés, futás) is fordíthatna, ám ezzel az eséllyel csak kevesek élnek – már ha egyáltalán élhetnek. Mivel a focizás nem lehetséges, így szépen „leketyegnek”, egyesek talán még némi sörhasat is eresztenek a kényszerű szünet kiváltotta korlátozás miatt. Tekintve, hogy a várható újrakezdés időpontja nem ismert, az alapjáraton működés még egy darabig elmegy, ám több hónapos leállás esetén az egyébként sem magas edzettségi szint és motiváltság olyannyira lecsökken, hogy onnan az elinduláshoz már extra ösztönzőkre lesz szükség.

Igen, itt most következhet a labdaéhségről szóló bekezdés, ami kétségtelenül bír valóságalappal. Fűzzük is tovább ennek mentén a szálat, mert a fontos mégiscsak az lenne, hogy helyreálljon a világ rendje, azaz legyen bajnokság, legyen kupa, lehessen ismét futballozni (kézilabdázni, atletizálni, úszni, vagyis mozogni, sportolni). Amikor ismét szabad lesz a pálya és övék a tér, vélhetően azzal közel egy időben a munkahely is visszavárja a dolgos kezeket, lábakat. A leállás okozta kiesés után a pénztárca feltöltése elegendő indok arra, hogy edzést lehessen lemondani, mi több, a sűrített programba betűzött hétközi meccset is. Ám tegyük fel, hogy az első néhány mérkőzésen való megjelenés még megoldható.

Az egyébként sem jól karbantartott izomzat azonban a fokozott igénybevétel következtében jóval hamarabb sérülhet, mint úgy egyébként.

Amennyiben pedig ez nem csupán egy-két játékossal esik meg, az amúgy sem bő keret gyorsan apadni kezd. A végeredmény egyenlő lesz a létszámhiánnyal, ami büntetést von maga után, hogy messzebbre ne menjünk.

A stoptáblát egyébként is kitették már. A nézők első „körben” ugyanis nem a csapatuknak kell hogy szurkoljanak, hanem a települési vezetőknek és az önkormányzati képviselőknek. A támogatások elosztásakor ugyanis borítékolhatóan kisebb lesz a sportra fordítható összeg. Azaz, az amatörizmus kifejezés várhatóan közelebb kerül igazi jelentéséhez, noha ettől még lesznek különbségek.