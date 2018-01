Tekintélyt szerezni

Olimpiai ciklusokban mérjük az időt, márpedig Rio már távol, Tokió még messze van. Brazíliában nem szurkolhattunk magyar kézilabda-válogatottnak, Japán­ban kettőt is szeretnénk látni. Így, bár nem kvalifikál olimpiára, mégsem teljesen tét nélküli a megfiatalított magyar csapat számára a ma kezdődő horvátországi férfikézilabda-Európa-bajnokság. Egyrészt a dánokkal és a spanyolokkal nehezített és a még leginkább verhető csehekkel dúsított csoportból való továbbjutás a könnyebb majdani vébéselejtezős ellenfél miatt fontos lenne. Másrészt három újabb mérkőzést jelentene a középdöntőben, így több idő lenne a Vranješ-gárda tekintélyének a megalapozására.

Abban ugyanis nincs vita, hogy ez a torna egy új korszak kezdete, s ha nem is a nulláról indulunk, azt azért szögezzük le: minden más lesz Nagy Lászlóék nélkül. Utóbbi a világ egyik legjobbjaként minden mérkőzésen meghatározta a védekezést, és ha kellett, akkor támadásban is magára vállalta a főszerepet. Tekintélye volt a pályán, az ellenfélnél, a bíróknál is. Mostantól már nem lehet tőle várni a jó megoldást a döntő pillanatban, másoknak kell elvállalni a rizikós helyzetet. Ehhez kell kurázsi, és nemcsak a nagy szezont futó Lékaitól, hanem a néha némi önbizalomhiánnyal küzdő nagy lövőktől is Ancsintól Bodóig.

A svédek elleni felkészülési meccsekből nagy következtetéseket levonni hiba lenne, de úgy tűnik, hogy a csapat most képes lehet komoly ellenállásra a legjobbak ellen is. (Ugye, még élénken emlékszünk Talant Dujsebajev erőteljes fia­talítási kísérletére, aminek csúnya vége lett.)

Most egészségesnek tűnik a rutinosak és az ifjú titánok aránya, jó a csapategység, és a töretlen küzdőszellemnek is vannak jelei.

Sokat elárul egy csapatról, ha az utolsó másodpercig a gólszerzésre törekszik akkor is, ha már csak az eredmény szépítése lehet a cél. Az új nemzedékből hiányzik ugyan Győri és Faluvégi, de a Lemgo fiatal magyarja, Bartók Donát betörhet a köztudatba. Mikler és Borbély a kapuban képes a bravúrokra, persze kérdés, hogy miként segíti őket a magas, de még kissé összeszokatlan falunk. Ha a védekezés összeáll, abból jöhetnek a gyors indítások, ez a Vranješ-taktika alapja.

Magyar szurkolóból Varasdon nem lesz hiány, még a drága jegyek is elfogytak a csoportmeccsekre. Már csak azt kell elérnie a csapatnak, hogy megalapozza a tekintélyét a nemzetközi mezőnyben. Hogy aztán majd Tokióban is sok magyar szurkolhasson a válogatott meccsein.