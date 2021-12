A Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége a múlt héten nyilvánosságra hozta a 2021-es Év sportolója-szavazás kategóriáinak tízes listáit. A zsurnaliszták kizárólag az erre felkerültekre voksolhatnak, s december 28-án sajtótájékoztatón jelentik be, hogy kategóriánként – a sorrend nyilvánosságra hozása nélkül – kik vannak ott az első háromban. A lepel majd a január 6-án a Nemzeti Színházban sorra kerülő díjkiosztón hullik le.

Ahogyan azt borítékolni lehetett és az évek során megszokhattuk, rögtön előjött a sztereotípia, hogy az almát össze lehet-e hasonlítani a körtével, fellángoltak a viták, és most a szokásosnál is hevesebben. A férfiaknál a tízes listán ott van öt tokiói olimpiai bajnokunk (szigorúan alfabetikus sorrendben): a kajakozó Kopasz Bálint, a birkózó Lőrincz Tamás, az úszó Milák Kristóf, a kardvívó Szilágyi Áron és a kajakozó Tótka Sándor; három ezüstérmesünk: a vitorlázó Berecz Zsombor, a birkózó Lőrincz Viktor és a párbajtőröző Siklósi Gergely; továbbá a wimbledoni tenisztornán negyeddöntős Fucsovics Márton és a kerékpáros Valter Attila, aki a Giro d’Italián három napon át vezetett az összetettben, azaz viselte az ikonikus rózsaszín trikót. Veretes névsor, ilyen „erős mezőny” még soha nem volt, kétség sem férhet hozzá, mindannyian megszolgálták, hogy ott legyenek a szűk listán.

Igen ám, de így nem kerülhetett fel rá két másik tokiói ezüstérmesünk, a kajakozó Varga Ádám – aki 1000 méteren Kopasz Bálint mögött végzett a második helyen –, valamint a nyílt vízi úszó, Rasovszky Kristóf. S ha elszakadunk a nyári sportágaktól: idén rövid pályás gyorskorcsolyában Liu Shaoang Magyarország első összetett világbajnoki címét szerezte, s 500 méteren ugyancsak a földkerekség legjobbja lett. Mondani sem kell, nekik is kijárna, hogy legalább szavazni lehessen rájuk.

Örömteli, hogy férfi sportolóink ilyen parádésan szerepeltek az olimpián, két versenyzőnk pedig olyan sportágban szerepelt kimagaslóan, amelyeket nem csak négyévente néznek tízmilliók a televíziós közvetítésekben. Mindez viszont azt hozta magával, hogy

a tízes lista összeállítása náluk csakis szerencsétlenül sülhetett el.

Nehéz ügy ez, mert ha a nőket nézzük, ők Tokióban egyetlen egyéni aranyat sem szereztek, hárman olimpiai negyedik hellyel kerültek be a top tízbe, de ehhez valakinek még az ötödik hely is elég volt. Hosszú Katinka szintén ötödikként zárt Tokióban, amúgy pedig idén Európa-bajnok is lett, ő azonban nincs ott a tízes listán. De ez már egy másik történet.