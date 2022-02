Olykor úgy tűnik, mintha egy-egy sportágat kifejezetten egy nemzetnek, népnek találtak volna ki. Vagy akár valóban a győztesek találták ki maguknak, így érthetően uralják is benne a világot. Mint kosárlabdában és jégkorongban Észak-Amerika, labdarúgásban Nagy-Britannia, tollaslabdában a Távol-Kelet és Indonézia, sífutásban Skandinávia, és így tovább. Bizonyára sokak meglepetésére ide sorolható a kötélhúzás is, ami 1920-ig szerepelt a nyári olimpia műsorán, és 1904-ben az Egyesült Államok, 1908-ban a britek különféle csapatai gyűjtötték be mindhárom érmet; utóbbi alkalommal a döntőben a londoni rend­őrök húzták el a liverpooli rendőröket. Sokáig nekünk is megvoltak a magunk sikerágazatai: kard csapatban 1928 és 1960 között kizárólag magyar diadal született az ötkarikás játékokon, kard egyéniben az 1908–1964-es időszakban egyetlenegy elsőséget engedtünk át, férfi pólóban kilencszeres olimpiai bajnokok vagyunk, miközben négynél többször nem győzött más senki sem.

A téli olimpiákon, mondhatni természetesen, nem voltak ilyen „nyerő automatáink”, hiszen az első világháborút lezáró békerendszer – nekünk egyszerűbben Trianon – annyi minden más mellett megfosztotta az országot a hegyeitől és a hónapokon át fagyba dermedt völgyeitől, medencéitől is. Újabban pedig már a tél is szünetel mifelénk, a mai gyerekeknek kész büntetés szánkót venni karácsonyra. Jelentős részben mindezért a téli játékok 1924-es kezdetétől fogva majdnem egy évszázadon át, 2018-ig soha nem állhatott magyar a dobogó tetején. De egyszer csak valakinek a fejéből kipattant a rövid pályás gyors­korcsolya, és négy éve, Phjongcshangban – stílusosan szólva – megtört a jég: férfi 5000 méteres váltónk megszerezte az első aranyunkat! A sporttörténelmi diadal utáni pillanatokban Liu Shaoang kijelentette: „Ha jól csináljuk, ez még csak a kezdet.”

Igaza lett. Ő aztán nagyon jól csinálta. Vasárnap Pekingben 500 méteren besöpörte a magyar sport első egyéni téli olimpiai bajnoki címét, méghozzá a siker felé vezető úton nemcsak riválisait, hanem a Covidot is legyőzte, ugyanis később utazhatott a társai után, mert még otthon pozitív koronavírustesztet produkált.

A régi hollywoodi mondás úgy tartja, az a magyar, aki a forgóajtón mögötted megy be, és előtted jön ki – ez nem feltétlenül dicséret és erény, de ha valahol, rövid pályás gyorskorcsolyában feltétlenül az. Úgyhogy örvendjünk, találtak nekünk egy téli sikersportágat!