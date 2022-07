Kiszli Vanda két aranyérmet szerzett nyílt vízi kajakban az amerikai Birminghamben zajló világjátékokon. Érezzük, hogy ebben a mondatban valami nem stimmel. Hát persze, nyílt vízi szakág úszásban van, kajak-kenuban maratoninak mondják a hosszú távú versenyeket.

Nem ez az egyetlen, helyesebben: nem ez a fő különbség. Noha, jól tudjuk, Hajós Alfréd a háborgó tengeren nyerte a magyar sport első olimpiai aranyérmeit az 1896-as athéni játékokon, 1900-ban Párizsban osztottak érmeket 4000 méteres és búvárúszásban is, ám a nyílt vízi úszás csupán 2008 óta szerepel az ötkarikás programban. Igaz, egyre felkapottabb, azt is mondhatnánk, teljesen egyenértékű társa a medencés úszásnak. Nálunk is kétségbevonhatatlan népszerűségét Risztov Éva alapozta meg 2012-es londoni diadalával, de az olimpiai ezüst- és világbajnoki aranyérmes Rasovszky Kristóf is közismert szereplője a magyar sportnak. Két hete a hazai rendezésű világbajnokságon az ezüstérmes váltó (Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) és a 25 km-en bronzérmes Gálicz Péter is hírnevet vívott ki magának.

Ugyanezt Kiszli Vandáról, de még a maratoni kajakozás legeredményesebb alakjáról, a húszszoros világbajnok Csay Renátáról sem mernénk állítani.

Szemben a FINA-val a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetségnek valahogy nem sikerült megtalálnia a maratoni szakág szerepét a sportágon belül. Valaha kajak-kenuban is olimpiai szám volt a hosszú táv, a 10 ezer méter, a sportág első magyar olimpiai aranyérmét is ezen a távon szerezte Fábián László és Urányi János kajakkettesben az 1956-as melbourne-i játékokon. 1960-ban aztán a 10 km váratlanul kikerült az olimpiai programból. A világbajnokságokon egészen 1993-ig megrendezték, akkor onnan is kikopott. Helyette 2010-ben bevezették az 5000 métert, de a hosszú táv és a maraton valahogy máig mostohagyerek a kajak-kenuban. Miközben mindenki tudja, ez a sportág alfája, minden klasszis ezzel alapozza meg későbbi sikereit. Napjaink egyik kiválósága, az olimpiai ezüstérmes Varga Ádám ifjúságiként világbajnoki címet is szerzett maratoniban, idén pedig a specialisták előtt megnyerte az országos bajnokságot. Arról már nem is szólva, hogy miközben a nyílt vízi úszás versenyei a célegyenest leszámítva követhetetlenek,

a maratoni kajak-kenu a vizezéssel, iramváltásokkal, partra szorítással, futószakasszal együtt látványos sportcsemege.

Mondanánk, az olimpián a helye. De a világjátékokra is csak idén nyert bebocsátást.