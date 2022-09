Az ukrán Olekszandr Uszik megosztott pontozással legyőzte Anthony Joshuát a Szaúd-Arábiában rendezett nehézsúlyú bokszgálán, és ezzel megtartotta a WBO, a WBA, az IBF és az IBO nehézsúlyú öveit. Míg tavaly szeptemberben, a Tottenham focicsapatának stadionjában rendezett csatában meglepetés volt a cirkálósúly egyed­uralkodójának győzelme a királykategóriában, addig most már korántsem.

Pedig a brit ökölvívó láthatóan felkészült a visszavágóra, és okozott is kellemetlen pillanatokat a címvédőnek. Mert Joshua a legutóbbi találkozó óta edzőt is váltott. Rob McCracken helyét– akivel olimpiát és világbajnoki címet nyert – az a Robert Garcia vette át, aki korábban több mint tíz tanítványát segítette profi világbajnoki címig. Mivel a brit egyébként tíz kilóval nehezebb és hét centiméterrel magasabb Usziknál, ezért ez a meccs sem tűnt eleve lefutottnak. A visszavágóra mindenesetre nem mondhatni, hogy szokványos módon készült fel a címvédő, aki az orosz–ukrán háború kitörése után visszatért hazájába, és belépett a seregbe. Csak ezt követően kezdte meg a felkészülést a visszavágóra. Ami, a végeredmény ismeretében, határozottan jól sikerült.

Ezek után Joshua jövőbeni karrierje meglehetősen kérdésessé vált.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy az ukrán bunyós lehet a királykategória vitathatatlan bajnoka.

Már csak az egyik legpatinásabb világszervezet, a World Boxing Council (WBC) díszes „nadrágszíja” hiányzik Uszik gyűjteményéből, hogy valóban vitathatatlan bajnok legyen. És néhány napig úgy tűnt, ez is megszerezhető, hiszen a WBC-öv birtokosa, a szintén brit Tyson Fury, a túlértékelt amerikai Deontay Wilder kétszeri megleckéztetését követően úgy gondolta, megtette, mit megkövetelt a haza, és bejelentette, visszavonul. Persze azért, csak úgy passzióból, még kiütötte Dillian Whyte-ot is, és csak ezt követően akasztotta szögre a kesztyűit. Ennek ismeretében, valóban, akár „könnyedén” Uszik ölébe hullhatna az ötödik bajnoki öv is.

Ám a Cigánykirály becenéven is ismert brit óriás, amikor meglátta, hogy a sportág legismertebb boksz­magazinja, a The Ring a súlycsoportoktól független világranglista élére Uszikot helyezte, „elkomorult”. Rögtön be is jelentette, hogy van az a pénz, amiért visszatérne a ringbe megütközni Uszikkal. Fury az összeget 500 millió fontban jelölte meg. A meccs, ha nem is ekkora gázsiért, a legfrissebb hírek szerint jövő februárban összejöhet, mivel Uszik is szeretne találkozni Furyval.