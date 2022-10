Sajnos ez alighanem még csak a kezdet. Először Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester állt elő azzal, hogy november közepétől a város stadionja csak annyira működik majd, amennyire azt az állag megóvása szükségessé teszi, és így lesz ez más sportlétesítményekkel is, majd lényegében ezzel megegyező bejelentéssel rukkolt elő a debreceni vezetés is, a sort pedig Vác követte, amely a kézilabdacsarnokot zárja be télre.

Biztosra vehetjük, hogy a példa ragadós lesz. A kosárlabdázók elnöksége nemrég roppant rugalmas határozatot hozott, a csapatok akár fel is rúghatják a sorsolást a téli időszakban, a régiók csapatai egy közös csarnokban játszhatnak, ha úgy gondolják, egymással megosztva a költségeket, az Euroliga címvédője, a Sopron Basket pedig egy világklasszisról kénytelen lemondani a költségei csökkentése érdekében, és próbál megoldást találni a Novomatic Aréna működtetésére, amely nemcsak neki, hanem a profi férficsapatnak, valamint rengeteg gyerek sportolásának is otthont ad.

És ez utóbbi a legfontosabb. A profi bajnokságok megrendezésének számos lehetősége van, szinte csak a fantázia szab neki határt. Lehet minitornákat rendezni, halasztani, átcsoportosítani, de a rengeteg gyerekcsapattal már sokkal nehezebb a helyzet. Ezeket semmiféleképpen sem szabad magukra hagyni.

Minden sportág büszkén hajtogatja az utóbbi egy évtizedben, hogy jelentősen sikerült növelni igazolt és aktív versenyzőinek a számát, milyen látványosan fejlődött az infrastruktúra, és nem szabad veszni hagyni azt, amit a magyar sportban sikerült felépíteni a közelmúltban.

Sokan mondják, nagyobb kihívás ez, mint a járvány volt, amelyet, ha áldozatok révén is, de sikerült túlélnie a sportnak, és bizonyára igazuk is van. A fehérvári polgármester ezt így fogalmazta meg: „Az nem fog menni, hogy miközben szinte szó szerint a lét a tét, legyen olyan sportszövetség, amelyik villanyvilágítás mellett akar januárban bajnoki mérkőzéseket játszatni a csapatokkal, gázzal fűtött pályákon. Ez ma elviselhetetlen teher az országnak, vállalhatatlan a településeknek és a kluboknak.”

Nehéz lenne vele vitatkozni, de a gyerekek érdekében muszáj megoldást találni. Az nem a szórakoztatás, hanem az egészség és a nevelés világa, amelyben a tét a következő generációk jövője, és ennél fontosabb aligha lehet bármi is. Ezt a felelősséget nem veheti le a vállunkról sem járvány, sem pedig energiaválság. Már csak azért sem, mert akkor nem lesz honnan és kikkel folytatni, ha egyszer túl leszünk ezen a szörnyűségen.