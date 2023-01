Hiába vették meg gyorsan a szurkolók a szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokságban múlt csütörtökön az al-Nassr–al-Tai meccsre mind a 28 ezer belépőt, a házigazdánál Cristiano Ronaldo egyelőre még nem léphetett pályára. Csütörtökön amúgy más sem, mert a heves esőzések (igen, olykor arrafelé is leszakad az ég) meghibásodásokat okoztak a stadion elektronikai rendszerében, ezért másnapra halasztották a mérkőzést, de a 37 éves portugál klasszis akkor sem volt bevethető. Kiderült, hogy Angliából kétmeccses eltiltást hozott magával. Még áprilisban, a Manchester United játékosaként az Everton elleni vesztes mérkőzés után kiütötte az egyik szurkoló kezéből a telefont, aki a játékoskijárónál videózta. Az Angol Labdarúgó-szövetség, eléggé kisstílűen, november közepén büntette meg, egy nappal azután, hogy felbontotta a szerződését az MU-val. A nemzetközi szövetség szabályai szerint azonban az eltiltás az új állomáshelyén is érvényes. Aztán valakinek az is feltűnt, hogy Ronaldo az al-Nassr keretében a kilencedik tengerentúli játékos, holott a helyi regulák csak nyolcat engedélyeznek, így egy helyet fel kellett szabadítani, hogy az ötszörös aranylabdást beregisztrálhassák.

Szóval az araboknál lassan haladnak a papírmunkával, de előbb vagy utóbb Ronaldo pályára lép majd. Addig pedig még továbbra is sokan csámcsognak majd azon, hogy mit is keres ő ott Szaúd-Arábiában. Azt persze tudjuk, hogy a 2025. június 30-áig szóló kontraktusa értelmében évi 200 millió eurót, felfoghatatlan összeget. Az éves bérrel a csúcsot Kylian Mbappé tavaly aláírt, ugyancsak 2025 júniusáig szignált szerződése tartotta a PSG-nél 72 millió euróval. Ronaldo Manchesterben évi 28 millió eurót keresett, és nem kell tartania a nyugdíjas éveitől. A befektetései ezután is szépen fialnak majd, de ha csak megoszt egy szponzorált tartalmat az Instagramon, az is 3,5 millió eurót, átszámítva 1,4 milliárd forintot hoz neki a konyhára. Ám ő nem a pénzét akarja számolni, hanem még focizni akar. S miért ne tenné, ha a kínálat és a kereslet találkozik?

A labdarúgás egyébként sem olyan, mint, mondjuk, az úszás, ahol a stopperóra kíméletlenül megmutatja, ha valaki felett eljárt az idő. A labdarúgás a közönségszórakoztatás műfaja.

S ha Ronaldo az al-Nassr meccsén semmi mást nem csinál majd, csak a levegőbe emelkedve bebólint egy beadást vagy kioszt egy kötényt, máris elolvad a gyönyörtől a publikum. Mert ez nem olyan, mint ha valamelyik helyi Mohamed trükközne.