Háromszoros Európa-bajnokkal erősödött a magyar birkózás: múlt heti hír, hogy az oroszként a nőknél a földkerekség legjobbjai közé emelkedett 29 éves Orsus Sztalvira immár a mi színeinkben indul a világversenyeken. Nem új keletű, hogy Oroszországból honosítunk birkózókat, hiszen a férfiaknál szabadfogásban Muszukajev Iszmail magyarként lett ötödik a tokiói olimpián, tavaly Budapesten pedig Európa-bajnok, s a BOK-csarnokban Bajcajev Vlagyiszlav ezüstjét is hozzánk írták be az éremtáblára. Tegyük gyorsan hozzá, hogy az Eb-n további hét érmünket Magyarországon született versenyzők szerezték, szóval, szó nincs arról, hogy meghalt volna itthon a sportág.

Amikor Orsus Sztalvira nevét először ízlelgettük, rögtön gyaníthattuk, hogy őt szorosabb kötelék fűzheti Magyarországhoz, mint Muszukajevet, és így is van. Mint elárulta, dédapja a két világháború között került Magyarországról Szibériába, ahol családot alapított. Orsus Sztalvira pedig most csak „visszavette” az ősi családi nevet, Orsós Sztálvira lett, és végérvényesen nálunk kíván letelepedni. Amúgy már 2017-ben szeretett volna magyar színekre váltani, de akkor az oroszok nem engedték el. Most megkapta a zöld utat, mi pedig örömmel fogadjuk a magyarul is megszólaló, és a nyelvünket egy ideje már intenzíven tanuló hölgyet. Vele érkezett edzője, Makszim Molonov is, aki az egyik legnevesebb szakember, és a Magyar Birkózók Szövetsége ki is nevezte a megüresedett női szövetségi kapitányi posztra. A szakágban a felnőtt válogatottunkat alapvetően fiatal versenyzők alkotják, sokat tanulhatnak mindkettőjüktől.

Az orosz–magyar kapcsolat erős műkorcsolyában is, mi több, a múlt heti finnországi Európa-bajnokságon a jégtáncban 10. helyen végzett Ignateva Maria, Szemko Danijil duó – amely a tavalyi Eb-n is magyarként lett 18. – manapság igazi kuriózum. Tudniillik a 19 éves Ignateva orosz, a 22 éves Szemko pedig ukrán származású. Szemko „Dani” egyébként már 2016 óta Magyarországon él, természetesen kiválóan beszél magyarul.

De „Mása” is bátran meg mert szólalni a nyelvünkön.

Páros műkorcsolyázásban a Pavlova Mariia, Sviatchenko Alexei duónk ötödik lett az Eb-n, ennél jobb eredményünk legutóbb 2008-ban volt a sportágban. A 18 éves Pavlova sem idén debütált nálunk, a tavalyi Eb-n még Nagy Balázzsal végzett a 11. helyen, és ő is beszél magyarul. S ezt még azoknak is respektálniuk kell, akik berzenkednek a manapság bevett gyakorlatnak számító efféle „importálásoktól”.