Ha azt nézzük, hogy a labdarúgásban mi a topligák erősorrendje, nem kérdés, hogy az angol bajnokság vezet a spanyol előtt, azon pedig lehet polemizálni, hogy a dobogó harmadik helye a német vagy az olasz pontvadászatot illeti-e meg. A mértékadó Transfermarktnál a játékoskeretek értéke alapján meghatározott ranglistán a legértékesebb tíz csapat sorrendje így néz ki: Manchester City, Chelsea, Bayern München, Arsenal, Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Tottenham. Az első tízben tehát hat angol, két spanyol, valamint egy-egy német és francia csapat található – ez is irányt mutat a bajnokságok erősségét illetően.

Múlt pénteken a nemzetközi kupákban (Bajnokok Ligája, Európa-liga, Konferencia-liga) elkészítették a negyeddöntők sorsolását, huszonnégy csapat várt ellenfélre, és melyik liga adta a legtöbbet? Az olasz bajnokság, hat együttest! A BL-be pedig hármat: a Milant, az Internazionalét és a Napolit. Az említett Transfermarkt-rangsorban a top 10 után éppen ők következnek ebben a sorrendben a 11., a 12. és a 13. helyen. Ám

amikor tavaly júniusban a selejtezőkkel megkezdődött a kupaszezon, gyaníthatóan az olasz futball legnagyobb szerelmesei sem gondolták, hogy a négy itáliai BL-indulóból három is beverekszi magát a legjobb nyolcba (csak a Juventus vérzett el), mert ilyesmire legutóbb 2006-ban volt példa.

Tavaly a 16 között is csak két olasz csapat volt, de a nyolcba a Juve és az Inter sem került be. Most a Juventus és az AS Roma az Európa-ligában, a Fiorentina a Konferencia-ligában negyeddöntős, de a nagy szám persze a BL-ben még érdekelt trió vitézkedése.

A sorsolásnál az olaszoknak óriási mázlijuk volt, hiszen az egyik ágon Milan–Napoli és Benfica–Inter párharcok következnek, míg a másikon Manchester City–Bayern München és Real Madrid–Chelsea negyeddöntőket rendeznek. Azt nem mondjuk, hogy az egyik oldal a törpék gyülekezete, de az óriások mind odaát vannak.

Hozzászokhattunk, hogy az olasz csapatok rapszodikusak, miként a válogatottjuk is. A négyszeres világbajnok Squadra Azzurra 2021-ben Európa-bajnok lett, azonban a 2018-as és a 2022-es vb-ről is lemaradt. Most viszont megint kihúzhatják magukat az országban északon és délen is, nem csak a beköszöntött tavasz miatt napfényes egész Itália. Jó esély kínálkozik arra, hogy BL-döntőben lesz olasz csapat, ott pedig bármi megtörténhet. Miként a Serie A-ban az, hogy a címvédő Milan a BL-sorsolás másnapján simán kikapjon 3–1-re az Udinese vendégeként.