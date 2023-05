Szombat óta zajlik a 106. Giro d’Italia, és nosztalgiázva gondolhatunk vissza a százötödikre, hiszen tavaly az első három szakaszával Magyarországról indult a háromhetes olasz kerékpáros körverseny, nem kis őrületet okozva Budapesten és azokon a településeken, ahol átrobogott a karaván. Három napon át az utak mentén negyedmillóan követték figyelemmel a földkerekség legjobb profi bringásait.

A világ legjobb tizen­nyolc, WorldTeam besorolású csapata közül tizenegy a Giróra „rászervezett” Tour de Hongrie-n is rajthoz állt, ilyen erős mezőny még nem jött össze nálunk.

Miután a veronai befutó felé tekerőket repülőgépekkel átdobták Szicíliába, és ott már várták őket a kísérőkocsik, a buszok, az itt maradt járművek kiszolgálták a magyar körversenyen indulókat. Mivel a topcsapatok általában 28-30 versenyzőt alkalmaznak, nem volt probléma a magyar touron is indítani hat-hat bringást. Parádés mezőny jött össze, és Kazincbarcikából kicsit Párizs lett a Champs-Élysées-vel, mert a világ legjobb sprinterei közül Dylan Groenewegen ugyanúgy meccselt Fabio Jakobsennel, mint a Tour de France sík szakaszain.

Idén a Girót csak a televízióból nézzük, a mától vasárnapig zajló 44. Tour de Hongrie-ra viszont megint eljöttek a topcsapatok, ezúttal kilenc. Vagyis, ha tavaly gondolhattuk is, hogy csak azért neveztek be a magyar körversenyre, mert úgyis itt voltak, most nem erről van szó. A mi tourunk ebben az évben szintet lépve már a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) ProSeries-sorozatába tartozik, jóval több világranglistás pontot lehet nálunk szerezni. S nyilván tavaly a minőségi vendéglátás, a profi szervezés is olyan nyomokat hagyott a csapatokban, hogy úgy döntöttek, idén is ellátogatnak hozzánk. A rajtlistát nézve pedig még erősebb a mezőny. Még a sprintereknél is jobb lesz a felhozatal (Caleb Ewan, Sam Bennett, Elia Viviani, Jakobsen, Groenewegen), ám az igazán nagy durranás az, hogy rajhoz áll a kolumbiai Egan Bernal is, aki 2019-ben megnyerte a Tour de France-t, 2021-ben pedig a Giro d’Italiát.

A csapatbemutatónak tegnap igazán nívós helyszín, a keszthelyi Festetics-kastély adott otthont, a szakaszok rajt- és célállomásai Szentgotthárd, Zalaegerszeg, Keszthely, Kaposvár, Pécs, Martonvásár, Dobogókő és Budapest lesznek, ahol borítékolható a nagy nyüzsgés. A kisebb településeken pedig, amelyeken áthalad a karaván, talán még nagyobb ünnep lesz az a nap.