Nem mondhatni, hogy nagy port kavart volna a hír, pedig nem jelentéktelen: Hanga Ádám a Crvena zvezdában folytatja a pályafutását. A legjobb magyar férfi kosárlabdázó már 34 éves, ezért is vált meg tőle egy viszonylag sikeres idény után a Real Madrid, ám gyorsan talált magának olyan új klubot, amely a kontinens elitjében, az Euroligában szerepel. Ez nagyon lényeges szempont, mert azt jelenti,

Hanga Ádám motivációja nem csökkent, továbbra is a legtöbbre vágyik, pedig a saját bevallása szerint olykor a járás is nehezére esik egy fárasztó idény végén.

A legutóbbi igénye márpedig meglehetősen fárasztóra sikeredett. A Real Madrid a legmesszebb jutott a spanyol bajnokságban, elverekedte magát a döntőig, igaz, ott végül alulmaradt az ősi rivális Barcelonával szemben. Ennél is fontosabb azonban az, hogy az Euroliga fináléjában is ott volt, sőt, meg is nyerte, ezzel Európa csúcsára jutott fel – teljesítve Hanga Ádám legszebb álmát. Neki tulajdonképpen már csak ez hiányzott a klubkosárlabdában, a spanyol bajnoki és kupagyőzelem már korábban megvolt, ennél többet a kontinensen nemigen lehet elérni. Az pedig a történet szempontjából csupán mellékszál, hogy ő az első magyar férfi kosaras, aki Euroliga-győztesnek vallhatja magát.

Most elfogadhatott volna olyan ajánlatokat, amelyek jól hoznak a konyhára, ám kevesebb téttel és nyomással járnak, de neki ez nem kellett. Jellemző, hogy a szerbek edzője hajnali egykor hívta őt fel és tett neki ajánlatot, ami igazi eltökéltségről árulkodik, és még aznap délután meg is egyezett a magyar kosaras és a belgrádi klub.

Mindebből látszik, hogy Európa legjobbjai roppant hosszú idényben kopnak, hosszabb az idényük, mint az NBA sztárjainak: előbb kezdenek, és később fejezik be. Ezért is érdekes kérdés, hogy Hanga Ádám képes lehet-e a magyar válogatottban is szerepelni ekkora terhelés mellett. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány már évek óta biankó csekket adott neki, azaz, ha a kezdés előtt egy órával beállít, biztosan játszik. A válogatott most fontos meccsekre kezdi meg a felkészülést hamarosan: augusztus közepétől világbajnoki selejtezőkön próbál meg bravúrosan teljesíteni, amelyeken egy csúcsformába lendült Hanga Ádám rengeteget tudna segíteni.

Ám ki tudja, a fárasztó idény, a költözködés után mennyire lehet felpörögni erre a feladatra, egy fáradt, lekettyent játékos akkor is csak kerékkötő lehet, ha amúgy klasszisnak számít. A kapitány és a játékos nyilván átbeszéli mindezt, és az is szempont lehet, hogy utóbbival is csodának számítana a kijutás a világbajnokságra.