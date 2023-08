Aki kint volt a meccsen, az nyilván meglepve értesült arról, hogy az UEFA megbüntette a Ferencvárost. A Shamrock Rovers elleni hazai találkozó végig sportszerű mederben zajlott, az íreket nem érte sem verbális, sem fizikai bántalmazás, a Fradi szerzett négy gólt, ami ünnepivé tette a hangulatot, és még csak játékvezetői ítéletek sem korbácsoltak fel indulatokat, igazi béke honolt a Groupama Arénában.

A jelek szerint csak látszólag. A klub a Hamrun elleni hazai mérkőzés jegyértékesítésével kapcsolatos közleményben tudatta, hogy az európai szövetség a szurkolók „diszkriminatív viselkedése” miatt büntette meg szektorok bezárásával a Ferencvárost. A közlemény ezután a büntetés pontos okát is megnevezte: „Az UEFA azért szabott ki súlyos büntetést a Ferencvárosra, mert a szurkolók egy része az aktuális eredmény beolvasását követően a Hajrá, Fradi!, a lilák és a Kispest minősítését követően a rigmust az MLSZ-re tett diszkriminatív, nemi irányultságot érintő megjegyzéssel zárták.”

Aligha szükséges mindezt konkrétumokra lefordítani, aki megfordul labdarúgó mérkőzéseken, az pontosan tudja, hogy mi hangozhatott el.

Bámulatos lehet az UEFA ellenőrének a hallása, az érzéke a legapróbb részletekre, és persze a nyelvtudása is, ha mindezt kiszúrta, és pontosan idézni tudta a jelentésében.

Mindez a helyszínen fel sem tűnt, talán a mocskos lilák és Kispest rigmusok annyira magától értetődőek a ferencvárosi tábortól, hogy bőven a küszöb alatt marad, az MLSZ becsmérlése pedig a felhánytorgatott nem irányultságot érintő jelzővel annyira hozzátartozik a magyar bajnoki meccsekhez, mint mondjuk a kezdőrúgás.

Könnyen lehet, mi abból indulunk ki, ami nem túl régen zajlott a lelátókon, többek között és nagyrészt az Üllői úton is, és ami sokakat okkal tartott távol a stadionoktól. Az tényleg mocsok volt, és elismerés minden érintettnek azért, hogy óriási munkával, különböző módszerekkel sikerült rendet teremteniük, a múlthoz képest ez a néhány kósza rigmus maga a patyolatfehér romlatlanság.

Másutt azonban alacsonyabban húzódik meg az ingerküszöb, és ennyi is büntetést ér. Az, hogy a Fradi priusza mekkora szerepet játszik a büntetésben, csupán sejthető, ugyanakkor az UEFA döntését olvasva újra az eszünkbe juthat az is, hogy a futballstadionok nem színházi nézőterek, a szankcionálásnál nem jó elszakadni az életszerűségtől, és nem árt súlyozni sem. Ettől persze még nem kell mocskolni a lilákat vagy a kispestieket és az MLSZ nemi identitását firtatni, ami önmagában is nevetséges.