Elnézést kell kérnem a Vasas érintett szurkolóitól, de attól tartok, mindössze műbalhét csaptak a hétfő este történtek miatt. A csapatuk simán nyert 3–0-ra a Bp. Honvéd ellen – egykor az élvonal egyik csúcsmeccsének számított ez a találkozó, ma a másodosztályban sem rangadó –, amit követően az egyik angyalföldi játékos, Baráth Botond a kispesti szurkolókat vigasztalta elvegyülve közöttük, és a piros-kékek hívei közül többen annyira felháborodtak ezen, hogy egyenesen a kirúgását követelték.

Szerintem nem kellett volna,

Baráth Botond gesztusa nagyon is emberi volt.

A korábban a válogatottat is megjárt futballista egyéves amerikai légióskodást leszámítva 2008–2022 között a Honvéd játékosa volt, alapembere a 2017-es bajnokcsapatnak, soha nem is tagadta, hogy a Honvédhoz húz a szíve, kényszerből hagyta el a klubot, mert nem számítottak rá. Azóta profi módon mindent megtesz a Vasas sikeréért, rá sohasem lehetett panasz, szeretett klubja ellen is mindent beleadva futballozott, és bár bocsánatot kért az angyalföldi szurkolóktól, én kívülállóként inkább tisztelem azért, hogy mert a szíve szerint cselekedni, mintsem hogy elítélném.

A kispestiekre pedig nagyon is ráfér a vigasz, a csapatuk lényegében történelmi mélypontra süllyedt. A nyár elején szégyenszemre kiesett az első osztályból, a vezetés az azonnali visszajutást ígérte, ám ez a kritikán aluli szereplést nézve aligha teljesül: a Bp. Honvéd tizennégy forduló után, a meccseinek csaknem a felét elveszítve, mindössze a tizenharmadik helyen szerénykedik az NB II-ben.

Az új tulajdonosi kör négy és fél éve érkezett Kispestre, s azóta – igaz, megbízott vezetőedzőként – Djordje Kamber a tizedik (!) szakember, aki megpróbál életet lehelni az együttesbe. Korábban Supka Attila – a kétszeres magyar bajnok, egyszeres kupagyőztes szakembernek úgy köszönték meg a munkáját, hogy negyedik helyen zárt az NB I-ben és bejutott a Magyar Kupa-döntőbe, amelyben alulmaradt a Mol Vidi FC ellen 2–1-re –, Giuseppe Sannino, Pisont István, Bódog Tamás, Horváth Ferenc, Nebojsa Vignjevic, Thomas Courts, Dean Klafuric és Pinezits Máté is ült a Honvéd kispadján.

Mindez a fejetlenség, a káosz, a totális hozzá nem értés ékes bizonyítéka, és persze annak tanújele, hogy aligha a felsorolt edzők az alkalmatlanok… Történik mindez egy olyan klubnál, amely akadémiát is működtet, a jelek szerint enyhén szólva sem túl hatékonyan. A Vasas híveit a Honvéd baja érthetően hidegen hagyja, de higgyék el, ez az igazi botrány, nem egy szívből jövő, emberi gesztus.