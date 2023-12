A magyar sportban az év végén hagyományosan van egy nagy verseny: az Év sportolója választás, amelyen a sportújságírók öt kategóriában (férfiak, nők, egyéni sportágak csapatversenye, hagyományos csapatsportágak, edzők) eldöntik, kik voltak a mögöttünk hagyott esztendő legjobbjai. A zsurnaliszták egy ideje már csak tízes listák alapján voksolhatnak, amit a sportújságíró-szövetség elnöksége állít össze, de persze már a top 10-ek is vitára adhatnak okot.

Most nem lehet szavazni például Rasovszky Kristófra, aki a vizes vb-n nyílt vízi úszásban két ezüstérmet gyűjtött be, és az egyiket olimpiai számban (10 kilométer), és lemaradt a listáról a kajakos Varga Ádám is, aki K–1 1000 méteren szerzett vb-2. helyet. Igaz, férfivonalon négy világbajnokunk is lett olimpiai számban: Koch Máté (párbajtőrvívás), Kós Hubert (úszás, 200 méter hát), Losonczi Dávid (kötöttfogású birkózás, 87 kg), Muszukajev Iszmail (szabadfogású birkózás, 65 kg). A nők mezőnyéből ezt ketten mondhatják el: Érdi Mária (vitorlázás ILCA) és Márton Luána (tekvando, 57 kg). Ha ehhez hozzávesszük, hogy férfi- és női kardcsapatunk, valamint férfivízilabda-válogatottunk is világbajnok lett, nem rosszak a kilátásaink a jövő évi párizsi olimpia előtt.

A férfiaknál négy regnáló világbajnokot soroltunk fel, vagyis az Év sportolója választáson valaki közülük biztosan lemarad a dobogóról, de nem lepődnénk meg, ha ketten vagy akár hárman is lógó orral fogadnák a december 28-i bejelentést, amikor megtudjuk, kik kerültek be az első háromba.

(A győztes kilétére majd január 8-án, az Operaházban sorra kerülő gálán derül fény.) Az efféle szavazásokon ugyanis nem feltétlenül a vb-érmek kerülnek patikamérlegre, és ezzel nincs is gond. Ki vitatná például azt, hogy Roger Federer megérdemelten lett Svájcban hétszer az év sportolója.

Most nálunk a tízes listán is akad teniszező, Marozsán Fábián, aki idén jó néhány klasszist vert meg, a világelső Carlos Alcarazt is, és ez kétségkívül nagyobb világhír volt, mint egy-két vb-aranyunk. Afelől pedig semmi kétség, hogy manapság Szoboszlai Dominik a legismertebb magyar sportoló, a Liverpool futballistájaként már-már a világ­sztár kategóriájába sorolják. S ha azt nézzük, hogy 2020-ban – még ha a Covid miatt a sportvilágban ingerszegényebb évben is – ő lett Magyarországon az Év sportolója – az Izland elleni Eb-pótselejtezőn szerzett győztes gólja ilyen magasságba emelte –, akkor a történelem nem csak az újabb Eb-részvételünk kiharcolásával és megint egy parádés Szoboszlai-találattal (Montenegró ellen) ismételheti magát.