Furcsa állapot uralkodhat manapság az újpestieken.

Évek óta követelik Roderick Duchatelet távozását a klub éléről, és a héten teljesült az óhajuk: a belga tulajdonos megállapodott a Mol olajipari vállalattal, erről kedden alá is írták a szükséges papírokat.

Az elégedetlenkedők számára hab a tortán, hogy a vezetés felmentette a munkavégzés alól Nebojsa Vignjevic vezetőedzőt, majd még aznap ki is nevezte az utódját, és az Újpesten roppant népszerű Mészöly Gézát állította a helyére, vagy úgy is mondhatnánk, hogy visszahívta oda, hiszen korábban kétszer már irányította a lilákat.

Az egyik szem ezért nevethet, a másik viszont zokoghat a csapat eredményeit és játékát látva. A tavaszi rajt előtt a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Bozsik Péter az Újpestet a kiesőjelöltek közé sorolta, ráadásul nagy sanszot adva annak, és a jelek szerint nagyon jól mérte fel az esélyeket. A csapat tulajdonképpen azért nem áll a búcsút jelentő két hely egyikén, mert a mögötte álló Mezőkövesd és Kisvárda hozzá hasonlóan pocsékul kezdte el a tavaszi idényt, de a bajnokságnak még csak a kétharmadánál sem tartunk, így még sok minden megtörténhet.

Egyelőre azt sem tudni egyébként, hogy melyik vezetés köszönte meg az eddigi vezetőedzőnek a munkát és nevezte ki az újat. A Mol? Kedden a felek világosan elmondták, a tranzakció lezárása és a tényleges tulajdonosváltás csak 2024 áprilisában történik meg, így papíron még Roderick Duchatelet tartja a kezében a gyeplőt. Az viszont nem lenne korrekt tőle, ha hosszú távra ilyen fontos posztra kinevezne bárkit is, kész tények elé állítva az utódját, aki talán egészen mással képzelné el a jövőt. Igaz, a klub közleménye a kinevezésről egy szót sem tartalmaz arról, hogy Mészöly Géza szerződése mennyi időre szól, de meglepő lenne, ha csak tűzoltónak érkezett volna a Megyeri útra, hogy az idény végéig megmentse a csapatot, és csak azután érvényesülhetne az új tulajdonos akarata.

Ez nem túl életszerű, és szerfelett valószínű, hogy az irányítás már a Mol kezében van, az tárgyal a kiszemelt futballistákkal. Ami pedig Roderick Duchatelet-t illeti, a róla ítélkezők figyelembe veszik azt a tényt, hogy a belga nélkül talán nem is lenne élvonalbeli futball Újpesten. Morális és anyagi szempontból is lezüllesztett klubot vett meg, amelyet minden hibájával, tévedésével és igazával együtt életben tartott kizárólag a saját erejéből, ami nálunk kivételes. Azt hiszem, amikor majd becsukja maga mögött az ajtót, kaphatna egy köszönömöt is. Ennyit biztosan megérdemel.