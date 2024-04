Áll a bál Kispesten, demonstrációra készülnek a Bp. Honvéd szimpatizánsai. Vasárnapra, a Szeged elleni hazai bajnoki előttre tervezik a tüntetést. Aggódnak kedvenc klubjukért. Nem tetszik nekik, amit látnak, nem tetszik nekik, ami a XIX. kerületben hosszú évek óta zajlik.

Nem vitás, tradícióihoz (milyen furcsa ebben a helyzetben leírni, hogy Puskás Ferenc pályafutása innen indult egykor!) méltatlanul szerepel a tizennégyszeres magyar bajnok, amely csak vergődik a másodosztályban. Tizennyolc csapat közül csak a tizenkettedik, s olyan messze van jelenleg az NB I-be való azonnali visszajutástól (amit célként fogalmaztak meg a szezon előtt), mint Makó Jeruzsálemtől.

A listavezető Nyíregyháza majdnem duplaannyi ponttal vezeti a tabellát, mint amennyi a Honvédnak van, talán nem túlzás leírni azt sem, hogy a piros-feketéknek inkább hátrafelé kell tekingetniük, mint előre.

Nem hozott megváltást az edzőcsere sem. Az idényt Pinezits Mátéval kezdte a klub, aztán érkezett Csertői Aurél, akitől sokat reméltek, az igazi áttörésnek azonban nyoma sincs. Pedig jó kis játékosok alkotják a keretet, elég csak a külföldi tapasztalatokkal is felvértezett Holman Dávidra vagy Adorján Krisztiánra gondolni, de említhetnénk akár a most igazolt Futács Márkót is, aki nagyszerű csatár, jó pár csapatban bizonyított már idehaza és külföldön egyaránt.

Mindezek fényében nehéz igazán megemészteni a drukkereknek, hogy 2017-ben még bajnok volt az NB I-ben a csapat, most pedig olyan klubok verik, mint a Kazincbarcika, a Siófok vagy a Budafok (nem megsértve egyiket sem, de azért nem említhetők a Honvéddal egy lapon).

Most végre felcsillant a remény a változásra. Bozó Zoltán, a jelenlegi tulajdonosok egyike pár napja közölte, hogy hamarosan új gazdája lesz a patinás csapatnak. Írásunk születéséig még nem történt meg, de küszöbön áll a hivatalos bejelentés az eladásról, s néhány internetes hírportálon már az is napvilágot látott, hogy Leisztinger Tamás és a Mészáros Csoport is szerepet vállalhat.

A drukkerek nagyon várják a bejelentést, úgy hírlik ettől is függ a vasárnapra tervezett demonstráció. Ha lesz új tulaj, nem tüntetnek, csak szurkolnak, ahogy eddig is tették. Jó pár év sötétben tapogatózás után van esély visszatérni a fényre.

Az szokták mondani, a temetést és a lakodalmat csak egy vékonyka határvonal választja el egymástól. A kispesti drukkereknek sem mindegy, hogy a bajnoki szezonból hátralévő időben sírni fognak vagy nevetni.