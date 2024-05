Túl vagyunk a bántalmazási ügyön. Ha feketén-fehéren nem is mondatott ki az események láncolata, azok lezárásaként a Magyar Kajak-kenu Szövetség kedd esti közleménye egyértelműen azt bizonyítja, Csipes Ferenc nem molesztálta Kozák Danutát, de legalábbis nem úgy, miként arra a hatszoros olimpiai bajnoknő egy hete sejtelmesen megfogalmazott Facebook-bejegyzésében utalt, amikor a gyúrópadhoz láncoltan állítólag elszenvedett megaláztatását tárta ország-világ elé. Hiszen ha olyan abúzus történt volna, amire elsőre mindenki gondolt, azt egy közvetett bocsánatkéréssel – mert azt még csak nem is az edző, hanem az egyesülete, a Budapesti Honvéd adta meg az MKKSZ közvetítésével a kiváló kajakosnak – aligha lehet jóvátenni.

Akkor láthatnánk teljesen tisztán a fura ügyben, ha valaki végre rekonstruálná, mi is történt a szolnoki edzőtábor falai között, de tegyünk eleget a szövetség kérésének, és ne piszkáljuk tovább az ügyet, érjük be azzal, hogy törölték Csipes Ferenc felfüggesztését, a tréner próbaidőre kapott felfüggesztett fegyelmit, tehát folytathatja a munkáját. Kétségtelen, van annál fontosabb kérdés, mint hogy csámcsogjunk a történteken: mit is várhatunk a magyar női kajakosoktól a párizsi olimpián?

Az a kiindulópont, hogy „lányaink” (helyesebben „anyáink”) a lehetséges hat kvótából csupán négyet szereztek meg még a tavalyi világbajnokságon. Azt sem dicső eredményként, hiszen a Gazsó Dorka, Csipes Tamara, Rendessy Eszter, Hadvina Dóra összetételű kvartett csupán hetedik lett, ami annyira sokkolta a benne ülőket, hogy ez az egység a vb után néhány nappal el sem indult az előolimpián, ott Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Dorka és Pupp Noémi alkotta a négyest.

Idén Kozák Danuta visszatérése új helyzetet teremtett.

A hatszoros olimpiai bajnoknő az első hazai versenyen, az úgynevezett tájékoztatón Csipes Tamarával győzött is kajak kettes ötszázon. Ami egyfelől dicséretes, másfelől viszont érthetetlen, hogy Kozák miért nem olyan társsal vágott neki az évnek, akivel rajthoz állhatott volna a pótkvalifikációs versenyen. Az ő távollétében a Csikós Zsóka, Kőhalmi Emese duó ugyanis csak hatodik lett Szegeden, így a mieink nem szereztek újabb kvótát.

A négy magyar induló beszűkíti a lehetőségeket, pedig az olimpián egyesben és kettesben nemzetenként két egység nevezhető. Jól meg kell fontolni, mire érdemes összpontosítani az erőt, bárkinek kockázatos lenne három számot vállalnia. Két női kajakos éremmel elégedettek lennénk Párizsban, ami után új korszak kezdődik. Várhatóan már világklasszisok nélkül, hatalmas űrrel a nyomukban.