Amikor 2017 júniusában a magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra kikapott Andorrában, a meccs után a dühös magyar szurkolók levetették a játékosokkal a mezüket. Alig egy év telt el akkor a 2016-os Európa-bajnokság katartikus szereplése óta, amikor a pesti körúton megálltak a villamosok, és a belgák elleni nyolcaddöntős vereség után is a Hősök terét megtöltő tömeg ünnepelte a válogatottat. Csapatkapitányként Dzsudzsák Balázs volt az, aki elsőként odatartotta az arcát a lelátóról érkező verbális pofonok elé, ő sétált oda a szurkolókhoz és vette le a mezét, eleget téve a felszólításnak, majd a többiek is jegyet váltottak a szégyenjáratra libasorban követve őt. Érthető lett volna, ha abban a lelkiállapotban a kapitány azt mondja, most mindenki hagyja őt békén, az újságírók se forgassák benne tovább a kést a kérdéseikkel. Dzsudzsák Balázs mégis odaállt eléjük, és a könnyeivel küszködve beszélt a kamerába. Neki sem szokása egyébként gyakran nyilatkozni, de a válogatott csapatkapitányaként a meccsek után rendre mondott néhány szót. Sok mindent lehet szeretni vagy nem szeretni Dzsudzsákban, de azt nem lehet vitatni, hogy a szívét-lelkét kitette a válogatottért. És fontos volt neki, hogy egy ekkora égés után is kiálljon, és legalább közvetve az emberek szemébe nézzen.

Mindezt most csak azért érdemes feleleveníteni, mert kedden késő este Dublinban, az Aviva Stadion vegyes zónájában várakozó maroknyi magyar újságíró hiába szerette volna megtudakolni a csapatkapitány véleményét az írek elleni 2-1-es vereséget követően. Szoboszlai Dominik az elkerített médiamunkásokat gondosan kikerülve, mondhatni angolosan távozott, bár nem hinnénk, hogy ezt Liverpoolban tanulhatta.

Szalai Ádám visszavonulása után 2022 novemberében viselte először a kapitányi karszalagot Szoboszlai, aki ebben a szerepében zsinórban tizennégy veretlen meccsel kezdett. Ennél hosszabb szériája csak az Aranycsapatnak volt korábban.

Tudjuk jól, egyszer minden véget ér, a válogatottnak most Írország volt a „sorozatgyilkosa”.

Annak mindenesetre nincs jó akusztikája, hogy a korábbi sikerek után Szoboszlai általában nyilatkozott – ezúttal meg nem. Félreértés ne essék, senki sem akarta levetetni a mezt a játékosokról Dublinban, és ezúttal nem volt ok a könnyekre sem. De fontos lett volna, hogy a hosszú idő óta bekövetkezett első vereség után és a jövő heti első Eb-meccs előtt ne csak Lang Ádám mondja el, hogy nincs baj, hanem a csapatkapitány is. Mert az ő szava sokkal többekhez elér, amivel érdemes élni.