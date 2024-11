A következő napokban Németország Nemzetek Ligája-meccset játszik Bosznia-Hercegovina, majd Magyarország ellen, és ennek felvezetéseként a német labdarúgó-válogatott csapatkapitányát, Joshua Kim­michet – mi másról – a 2034-es világbajnokságról kérdezték, amelynek rendezésére egyelőre Szaúd-Arábia az egyetlen jelentkező. Ha a kérdező újságíró azt remélte, hogy Kimmich ekézni fogja az arab országot, csalódnia kellett. A Bayern München labdarúgója kijelentette: ő nem politikai szakértő, és bízik benne, hogy a tíz év múlva sorra kerülő világbajnokság résztvevői képesek lesznek majd a futballra koncentrálni.

Kimmichnek volt miből okulnia.

A legutóbbi, katari vb-n a Japán ellen elszenvedett 2-1-es vereség végzetesnek bizonyult a németek számára, és bár nyilván nem az egyetlen oka volt a kudarcnak, semmiképpen sem segítette a német válogatottat, hogy a mérkőzés előtt a futball helyett a politikai demonstráció volt a téma a kereten belül. A németek a meccs előtti csapatképen eltakarták a szájukat, az ellen tiltakozva, hogy az akkori csapatkapitány, Manuel Neuer Katarban nem viselhetett LMBTQ-szivárványos karszalagot. A kapus volt az akció élharcosa, de a németekre zúduló kritikák után Kimmich is kiállt a tiltakozás mellett, s harciasan jelezte: akár folytathatják is a demonstrációt.

Újabb akció végül nem lett, német blama és csoportkörös búcsú viszont igen, és minderre szűk két évvel később is jól emlékszik az immár csapatkapitánnyá előlépett Kimmich, ahogy arra is, hogy a tiltakozás Katarban rombolta a csapaton belüli egységet. Néhányan ugyanis – köztük a véleményét utóbb nyíltan vállaló Ilkay Gündogan – annak ellenére voltak kénytelenek csatlakozni a demonstrációhoz, hogy nem értettek vele egyet. Kimmich most egyértelműen kijelentette: hiba volt a katari akció. A válogatott futballistáktól azt várják, hogy a pályán küzdjenek a hazájukért, az eredmények alapján ítélik meg őket, márpedig minderre negatív hatással lehet, ha nem a labdarúgásra koncentrálnak.

Joshua Kimmich a 2014-es vb-aranyat még nem, az azóta elszenvedett két világbajnoki csoportkörös búcsút viszont átélte a német válogatott tagjaként. Most, amikor a Nationalelf a nyári Európa-bajnokságon, majd az őszi NL-meccseken – többek közt a magyar válogatott kárára – megmutatta, hogy kimászott a gödörből, semmiképpen sem akar visszacsúszni oda. Mindennek érdekében Kimmich tett egy, a futballban és az életben is fontos lépést: levonta a tanulságot a múlt hibáiból.