Gulácsi helye a potyagól után is biztos lehet

„Rosszul adtam vissza a labdát, aztán jött a lövés elég gyorsan, kicsit megpattant, de azt a labdát meg kellett volna fognom. Nagyon bosszant az a gól...” – ostorozta magát szombaton Gulácsi Péter. A Bild sem volt kíméletes hozzá, a Bundesliga 28. fordulójában játszott RB Leipzig–Hoffenheim (3-1) találkozót úgy summázta, hogy a Lipcse Gulácsi „megabakija” ellenére győzött. Honfitársunk a 11. percben 0-0-s állásnál passzolta az ellenfélhez a labdát, majd pillanatokkal később benyelt egy mintegy 30 méterről megküldött, nem túl erős lövést.

Az már a német bulvárlap tudósításába nem került be, hogy a meccsnek később volt egy olyan jelenete is, amikor Gulácsi másodperceken belül két közeli lövést is védett lábbal. Ha bármelyikből gól születik, nem szólhattak volna rá egy rossz szót sem. De a kapusok sorsa már csak az, hogy az ő nagy hibáik, a potyagóljaik biztosan benne lesznek az összefoglalókban, a védéseik viszont nem feltétlenül.

Gulácsi Péter számára nem lehet megnyugtató, hogy az RB Leipzig keretében ott van a nálánál tizenegy évvel fiatalabb, 23 esztendős belga Maarten Vandevoordt, akit a németek tavaly nyáron 10 millió euróért vettek meg a Genktől, s nyilván luxus a kispadon tartani. Februárban már arról szóltak a hírek, hogy Gulácsit, akinek jövőre is érvényes a szerződése, a nyáron a Red Bull cégcsoporton belül átirányítják a New York Red Bullshoz.

Vandevoordt piaci értéke 8 millió euró, 11 millióról csökkent ennyire, mert a szezonban összesen kilenc meccsen játszott a Lipcsében. A mértékadó Transfermarktnál Gulácsi neve mellett már csak 2,5 millió euró szerepel (a csúcs 13 millió volt négy éve), de ő a szezonban minden sorozatot nézve 33 mérkőzésen védte az RB Leipzig kapuját. Mégpedig kiválóan.

Olyannyira, hogy a Bundesligában a 26 meccséből 13-at gól nélkül hozott le, és az öt topliga összes kapusa közül rajta kívül a Nottingham Forest belga hálóőre, Matz Sels úszott meg 13 bajnokit gól nélkül. Ám ehhez neki 31 találkozó kellett. S hozhatunk egy Bundesliga-statisztikát is: Gulácsinak 92 védése volt, ez a második legtöbb, csak Robin Zentner (Mainz, 96 védés) előzi meg; szóval, szó nincs arról, hogy a lipcsei kapura kevés lövés megy. De említsük meg azt is, hogy a Kicker című szaklap Gulácsit ötször választotta be a forduló válogatottjába.