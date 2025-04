Lőw Zsolt az NB I-ből aligha jutott volna Bundesliga-kispadhoz

Lőw Zsolt személyében újra van magyar vezetőedző a topligákban, még ha csak ideiglenesen is, az idény végéig vállalta el az RB Leipzig irányítását. Legutóbb ilyen pozícióban két éve Dárdai Pál dolgozott, amikor a Hertha élén ugyancsak a Bundesligában volt vezetőedző.

Lőw Zsolt irányítja az RB Leipzig csapatát

Fotó: Szilágyi Anna / Forrás: MTI

Az elmúlt években gyakran kapott állást magyar szakember a német élvonalban, hiszen Dárdai több részletben is vezette a Herthát, mellette dolgozott kapusedzőként Petry Zsolt; tavaly még a Bayern München kispadján ült Lőw Zsolt, aki Thomas Tuchel másodedzője volt, a jelenlegi idényben pedig Szabics Imre az Augsburg stábtagja.

Bevehetjük a sorba Bódog Tamást is, aki a Bundesliga II-ben Dárdai munkáját segítette a Herthánál, és korábban ő is megfordult a Lipcse stábjában. Látszik, hogy Németországban egyfelől bíznak a magyar edzőkben, másfelől közös bennük, hogy mindannyian futballoztak az országban, ahol kapcsolatokra tettek szert, és ezeket kamatoztatni is tudják.

Arra egyelőre csak Lőw esetében volt példa, hogy olyan topligákba is eljutott edzőként, ahol játékosként nem ismerték őt, bár Franciaországba a Paris Saint-Germainhez és Angliába a Chelsea-hez is Thomas Tuchel révén került.

Edzőként nem vezet könnyű út a topligákba a környező országokból. A román Cristian Chivu (Parma) és a horvát Igor Tudor (Juventus) is elsősorban a veretes olaszországi játékosmúltjának köszönheti, hogy jelenleg a Serie A-ban lehet vezetőedző. Egyébként nem hemzsegnek a környékről származó edzők a topligákban, egyedül a németekkel ápolt speciális kapcsolat miatt előnyt élvező osztrákoknak van edzőjük a Bundesligában (Ralph Hassenhüttl – Wolfsburg, Christian Ilzer – Hoffenheim), a Premier League-ben (Oliver Glasner – Crystal Palace) és a Serie A-ban (Kosta Runjaic – Udinese) is.

Topligás játékosmúlt nélkül az NB I-ből csak kiugró nemzetközi eredményekkel hívhatná fel magára a figyelmet külföldön magyar edző, de erre az elmúlt években egyedül a Ferencvárosnak volt reális esélye, az Üllői úton pedig Détári Lajos 2012-es menesztése óta nem volt magyar vezetőedző, legfeljebb beugróként.