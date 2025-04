A magyar futball szegénységi bizonyítványa: egy legény a nemzetközi kupákban

Most éppen egy georgiai futballista, Hvicsa Kvarachelia csodagólján ámul Európa, a Paris Saint-Germain támadója az Aston Villa elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben lőtt látványos találatot. Ahogy megforgatta a védőjét, Axel Disasit, majd éles szögből a rövid felsőbe bombázott, az olyasfajta mestermunka volt, amiről Párizsban azt szokás mondani, hogy a Louvre-ban a helye.

Bolla Bendegúz a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Magyarország–Hollandia mérkőzésen a Puskás Arénában 2024. október 11-én

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Aztán amint végignézünk a BL még versenyben maradt mezőnyén, azt láthatjuk, hogy a lengyel Robert Lewandowski és Wojciech Szczesnyi főszereplő volt a Barcelona 4–0-s győzelmében a Dortmund ellen, a norvég Martin Ödegaard kulcsembere az Arsenalnak, amely 3–0-ra kiütötte a Real Madridot. S egyébiránt a királyi gárda kezdőjében ott volt a horvát Luka Modric és az osztrák David Alaba.

Georgiai, lengyel, norvég, horvát és osztrák játékosok szerepelnek a Bajnokok Ligája színpadján még akkor is, amikor már igazán forróvá válnak az előadások, miközben magyar futballista már egy sincsen talpon a sorozatban. És ez sajnos továbbra is általános jelenség.

A Bajnokok Ligája történetében a legtovább Gulácsi Péter és Willi Orbán jutottak, amikor 2020-ban elődöntőt játszhattak (és veszítettek el 3–0-ra) a PSG ellen. Ezen kívül a BL mostani szakaszában, a negyeddöntőben is csak egyszer járt magyar labdarúgó, 2007-ben Fehér Csaba a holland PSV Eindhovennel búcsúzott a legjobb nyolc között.

Áprilisra jellemzően elfogynak a magyarok a legrangosabb európai kupából. Most pedig azért is érdemes kitekinteni a többi sorozatra, mert azokban meg azt láthatjuk, hogy a lengyeleknek még két csapatuk (Legia Warszawa, Jagiellonia) is áll a Konferencia-liga negyeddöntőjében, ahol a szlovének is érdekeltek még a Celjével, az osztrákok a Rapid Wiennel, a svédek a Djurgardennel, míg a norvégok egy polccal feljebb, az Európa-liga hajrájában vannak jelen a Bodo/Glimt révén.

Ezek olyan nemzetek, amelyek futballügyileg papíron egy kasztba esnek a magyarral, jellemzően velünk együtt a Nemzetek Ligája B divíziójában szerepelnek majd válogatott szinten. Ehhez képest mifelénk még a Ferencváros sem jutott ilyen messzire az elmúlt években sem, a magyar futball nemhogy csapatot nem tud felmutatni a két alacsonyabban rangsorolt európai kupa negyeddöntőiben, idén áprilisra egyetlen magyar legény maradt csak talpon a nemzetközi porondon.