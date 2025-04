A maestrók egyike sem lehet a Tenkes kapitánya

Debrecen-Diósgyőr, Nestor El Maestro-Valdas Dambrauskas. Hagyományos keleti rangadó, emellett két csodabogár-edző mindenféle tradíciót nélkülöző találkozása. A szombati összecsapás 4-1-es végeredménye ismert, ám a két tréner előélete sokkal kevésbé az – érdemes mindkettőre néhány gondolatot áldozni.

Nestor El Maestro a DVSC edzője

Fotó: Kovács Péter / Forrás: Nemzeti Sport

Annál is inkább, mert nyilvánvaló, hogy senki nem születik El Maestro vezetéknévvel. Különösen nem 1983-ban, Belgrádban, az akkori Jugoszlávia fővárosában. Ahol ez a bizonyos srác is Nestor Jevticként jött a világra, majd nyolcévesen Angliába költözött, a délszláv háború elől menekülő szüleivel. Ahol még tinédzserként John Smith-re változtatta a nevét; mint utóbb elmondta, szégyellte szerb származását, el akarta tüntetni az erről árulkodó „ic” végződést, különben is eléggé angolnak érezte magát ahhoz, hogy – tükörfordításban – Kovács Jánosra keresztelje át magát. Majd visszaváltott az eredeti Nestorra, de a szerinte menőnek tartott El Maestrót biggyesztette elé. Aminek, valljuk be, első hallásra akad némi pojáca-jellege, a lehető legélesebb ellentéte a John Smith-nek.