Az óvás nem szégyen, olykor kötelesség

Egyelőre nem tudni, vége van-e az ügynek, a Kecskemét gondolkodik. Csütörtökön derült ki, hogy az MLSZ Versenybizottsága elutasította az óvását, és ahogy a klub fogalmazott a tegnapi közleményében: „A kézhez kapott határozat után ugyanúgy lefolytatjuk a szükséges szakértői egyeztetéseket a következő lépés és döntés meghozatala előtt. Ezt követőn tájékoztatjuk a közvéleményt és szurkolóinkat arról, hogy a határozat kapcsán milyen döntést hoztunk.”

Vajda Botond (b), a Debrecen és Varga Barnabás, a Ferencváros játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában játszott Debreceni VSC–Ferencvárosi TC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. március 9-én. A Ferencváros 1–0-ra nyert

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Ha valakinek elkerülte volna a figyelmét, a 25. fordulóban lejátszott Kecskemét–Debrecen mérkőzésről van szó, amelyet a vendégek nyertek meg 3–1-re. A KTE ezután óvott, mert szerinte a DVSC jogosulatlanul szerepeltette Vajda Botondot, aki nemcsak jól játszott a meccsen, hanem gólt is szerzett. A KTE úgy vélte, hogy miután a futballista az Írország elleni március 23-i U21-es válogatottmérkőzés előtt sérülésre hivatkozva visszatért a DVSC-hez, négy nappal később pályán volt az említett bajnokin, márpedig a FIFA szabálya szerint öt napot ki kellett volna hagynia ilyen esetben.

A debreceniek azzal érvelnek, hogy az óvás a szabály félreértésén alapul, mert a labdarúgó játékáról a szövetség mondott le a válogatott orvosi stábjának vizsgálatai alapján, és nem a klubja, a DVSC hívta vissza sérülése miatt, és ezért rá nem érvényes a kecskemétiek által hivatkozott szabálypont. A jelek szerint a Versenybizottság is így gondolja, ezért utasította el az óvást, és a labda most a kecskemétiek térfelén pattog. Két választásuk van: elfogadják a döntést vagy fellebbeznek.

Előbbi esetben belátják, hogy nem volt igazuk, utóbbiban véleményem szerint kicsi az esély arra, hogy az MLSZ álláspontja megváltozzon, ám bárhogyan is lesz, senki sem orrolhat meg rájuk. Egészen biztos vagyok benne, a KTE vezetői is feltétlen hívei annak, hogy a mérkőzések a pályán dőljenek el, és nem üres perceiket akarták elütni óvás megfogalmazásával. Ugyanakkor akár az ízlésük ellenére is kötelesek minden lehetőséget megragadni a nehéz helyzetbe sodródott, az utolsó helyen álló csapat megmentésének az érdekében, ha a sikerre a legcsekélyebb esély is mutatkozik.

Volt egy Vasas–III. Kerület mérkőzés 1998 augusztusában, amelyet az angyalföldiek 6–0-ra megnyertek, ám egy buta adminisztrációs hiba miatt az ellenfél óvhatott, és végül 3–0-ás eredménnyel meg is kapta a három pontot. A III. Kerületnek a tárgyaláson résztvevő vezetője szemlátomást szégyellte magát, talán még bocsánatot is kért, pedig nem kellett volna. Csak a dolgát tette, ahogyan most a kecskemétiek is – bármi legyen is az ügy vége.