Valter Attila nem menekülhet, ez vár rá a Giro helyett

Valter Attila neve itthon leginkább a Giro d’Italiával forrt össze. 2020-ban ez volt az első háromhetes, amelyen elindulhatott. Valter már ekkor is szép eredményeket ért el, de igazán egy évvel később kapta fel a fejét a hazai közvélemény, amikor történelmet írt: első magyar kerékpárosként állt valamelyik Grand Tour összetettjének az élére. Valter Attila három szakaszon át viselhette a Giro ikonikus rózsaszín trikóját 2021-ben, egy évvel később pedig az olasz körverseny magyarországi Nagy Rajtjának sztárja volt.

Valter Attila

Fotó: Mohai Balázs / Forrás: MTI

Idén nem folytatódik a közös történet, Valter Attila versenynaptárja máshogy állt össze. Ez már a harmadik év, amikor a 26 éves csömöri sportoló a világ egyik legjobb kerékpárcsapatánál (Visma–Lease a Bike) teker, s a hollandok csak egyszer, tavaly tették be a Giro-keretbe. Valter már korábban is utalt rá, hogy a tavasza főként az egynapos versenyekről – következésképpen nem a május Giróról – fog szólni, de múlt szombaton, az Eurosport élő adásában konkrétan ki is mondta, hogy nem indul az olasz körversenyen.

Hogyan értékelhetjük az immár hivatalos információt? Valter maga is elismerte, hogy érzelmileg közel áll hozzá a Giro d’Italia, ezzel vélhetően sok szurkolója is így van. A Giro kihagyásának következménye Valter Attila első Tour de France-részvétele lesz? Ennél azért összetettebb a csapatok versenynaptár-tervezése, s egyáltalán az idény is annál, hogy van kétségkívül leghíresebb versenyként a Tour de France, és mellette a resztli, bár erre idehaza sokan még csak most, Valter Attilának köszönhetően csodálkoznak rá.

Más megközelítésből értelmezve Valter Attila különleges helyzetét: mivel ő a férfiak World Tour-mezőnyének egyetlen magyarja, a hazai rajongók minden fontos versenyen látni szeretnék. Ami persze fizikai képtelenség, még úgy is, hogy tavaly a csapatából Valter teljesítette a legtöbb versenynapot.

Ami biztos: Valter Attila kulcsfontosságú évet teljesít. Az idény végén ugyanis lejár a szerződése, s a következő hónapok nagyban meghatározzák majd, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg előtte pályafutása folytatására. A Tour-indulás persze szépen mutatna az önéletrajzában, de a sokoldalúságot nagyra értékelő sportágában az is, ha olyan feladatkörben dobna nagyot, amelyben korábban még kevesebb lehetősége volt a bizonyításra.

Aki pedig mégis a Tour miatt aggódik, megnyugodhat: ha Valter Attila pályafutása követi az eddigi ívet, nem fog megmenekülni attól, hogy előbb-utóbb a francia körverseny mezőnyében is ott legyen.