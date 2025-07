A 10‑es mez reneszánsza

Manapság a profi labdarúgásban a személyes márkaépítés egyik fontos jelképévé vált a 10-es mez, a legendákat idéző szám mondhatni újra a reneszánszát éli az ifjú sztárjátékosok körében.

Cole Palmer, a Chelsea (j) és Vitor Roque, a Palmeiras játékosa a labdarúgó klubvilágbajnokság Chelsea–Palmeiras negyeddöntő mérkőzésen Philadelphiában 2025. július 4-én

Fotó: Will Oliver / Forrás: MTI/EPA

Idén nyáron is többen is 10-esre változtatták a mezszámukat. A Bayern München kiválósága, a klub-vb-n horrorsérülést szenvedő Jamal Musiala már lecserélte a számát, és így tett a Chelsea játékosa Cole Palmer is, aki két góljával és gólpasszával szinte egymaga ütötte ki a BL-címvédő PSG-t a klubvilágbajnokság döntőjében.

Egyébként a londoniak ásza mindkét találatát a tőle már megszokott „remegő kezű” gólörömmel ünnepelte, aminek védjegyoltalmát az angol válogatott Palmer már januárban (!) kérvényezte a brit szellemi tulajdon hivataltól.

A 10-es meznek az egyéni márkaépítés és imázs szempontból is komoly súlya van, de futballszakmai szempontból talán még többet jelent a mai labdarúgók számára. A klasszikus 10-es a csatár mögött, támadó középpályásként játszott – ő volt a csapat esze, kreatív karmestere, s ezáltal nagy presztízse volt a focisták körében.

Talán nem véletlen, hogy a Manchester United új szerzeménye, Matheus Cunha is úgy nyilatkozott, hogy minden játékos álma, hogy tízesben játszhasson.

A brazil támadó középpályás tudja mit beszél, hiszen Dél-Amerikában már a közösségi média megjelenése előtti időkben is mitikus ereje volt a 10-es meznek – gondoljunk csak Pelére vagy Diego Maradonára. Persze a felsorolásból Puskás Ferencet vagy Zinédine Zidane-t sem lehet kihagyni.

Bár a klasszikus 10-es szerepkör az utóbbi években háttérbe szorult, most több olyan játékos van, aki jogosan viselheti ezt a mezt, mint valaha.

A 10-es mez gyakran a stafétaátadás szimbóluma is volt – például amikor Barcelonában Ronaldinhótól Messi kapta meg a 10-est. Később Ansu Fati Messi utódjaként örökölte a számot, de nem tudott felnőni a szerephez: jelenleg kölcsönben szerepel a francia Monaco csapatában azzal a Paul Pogbával, aki még a Juventusban szintén 10-es mezben játszott.

A pár napja nagykorú Lamine Yamal egy óriási szülinapi bulival ünnepelte meg a tizennyolcadik szülinapját, amire még a spanyol kormány felfigyelt. Bár a zseniális cseleiről ismert szélső még picit szertelen és szeleburdi, ő lett Fati utódja a 10-es mezben a Barcelonában, amire a tehetsége kétség kívül predesztinálja őt.