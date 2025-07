Egy futballista halhatatlan lett

Ezek a hibák ráégnek a legnagyobbak karrierjére is, és Vécsei Bálintnak mostantól ezzel együtt kell élnie. Valami ilyesmire gondolhatott Bognár György, a paksiak vezetőedzője is, amikor azt mondta, megfordult a fejében, az ismétlést másnak kellene elvégeznie, de ha egyszer Vécsei van annyira tökös, hogy másodszor is a labda mögé áll, akkor ő nem szól bele, és a döntés következményeit a játékosnak kell viselnie. És igaza van, az együttélés a következmény, ennyi és nem több, nem is szabad, hogy több legyen. Ugyanez a

Vécsei Bálint volt az, aki a Ferencváros elleni kupadöntőben a sorsdöntő tizenegyest magabiztosan értékesítette – most nem sikerült, de ilyen a futball, a kínos hiba is benne van.

Kétségtelen, a meccs kritikus pillanata volt a duplán kihagyott büntető, de az is igaz, hogy a semmiből jött, nem lógott a levegőben a Paks egyenlítő gólja. Az is igaz, az eset szemlátomást megtörte a magyar csapatot, amely utána kapott még két gólt, de nem állíthatjuk, és senki nem is állította, hogy égbekiáltó igazságtalanság történt volna. A jobb csapat ment tovább az Európa-ligában, a paksiak folytathatják a Konferencialigában, az élet pedig megy tovább.