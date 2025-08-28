augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

14°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

58 perce

A kispad világa már nem az hely, ahol varázslatokra képes „Gerzson”

Címkék#kispad#Gera Zoltán#jegyzet#Kecskemét

Gera Zoltán futballistaként nemcsak a hazai labdarúgóéletben hagyott mély nyomot, nemzetközi szinten is megjegyezték a nevét.

Bódi Csaba
A kispad világa már nem az hely, ahol varázslatokra képes „Gerzson”

Gera Zoltán, a Kecskemét vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójában játszott Debreceni VSC – Kecskeméti TE mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. november 24-én

Forrás: MTI

Fotó: Czeglédi Zsolt

Egy szöglet utáni kipattanót mellel „feldobott” magának, majd hatalmas erővel kilőtte a bal alsó sarkot a későbbi Európa-bajnok portugálok ellen. A jelenet a 2016. június 22-én Lyonban rendezett Magyarország–Portugália Eb-csoportmérkőzéshez fűződik. A 3–3-as döntetlennel zárult találkozón született gólt Gera Zoltán jegyezte, és olyannyira látványosra és emlékezetesre sikeredett, hogy ezt választották meg idén márciusban a XXI. század magyar góljának a Nemzet Bombázói szavazáson.

GERA Zoltán
Gera Zoltán, a Kecskemét vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC – Kecskeméti TE mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. február 22-én
Fotó: Purger Tamás / Forrás:  MTI

Kilenc év múltán a magyar labdarúgó-válogatott újra a portugálok ellen készül, igaz, ezúttal világbajnoki selejtezőn csap össze a két gárda, méghozzá szeptember 9-én a Puskás Arénában, míg előtte három nappal Írország vendége lesz a nemzeti együttes. Három óra volt a különbség azon két bejelentés között, hogy kik alkotják Marco Rossi szövetségi kapitány keretét az említett két meccsen, illetve hogy Gera Zoltán távozik a Kecskeméti TE vezetőedzői posztjáról.

Lukács Dániel már a nyáron búcsút intett az NB I-ből kiesett KTE gárdájának, és azóta Puskás Akadémia színeiben négy gólt és egy gólpassz szerepel a neve mellett. Nem is hatott nagy meglepetésként, hogy meghívót kapott a válogatottba. 

Nagyon furcsa, hogy milyen dolgok és milyen sorsok vannak a labdarúgásban, hiszen néhány hónapja kiestem a Kecskeméttel, most viszont jól megy, jól kezdtem, és persze így is szeretném folytatni

 – vélekedett a csatár.

A válogatott keret – most érthetően boldog – 29 éves újoncát persze még véletlenül sem hasonlítám a nemzeti együttesben 97 mérkőzésen szerepelt – ám most érthetően elkeseredett – Gera Zoltánhoz, aki futballistaként nemcsak a hazai labdarúgóéletben hagyott mély nyomot, hanem nemzetközi szinten is megjegyezték a nevét (lásd: Mágikus Magyar), a megmozdulásait. A focistaként ösztönös tehetség méltán lehet büszke pályafutására, ami azonban nem akar összejönni az edzői karriert illetően. 

A 46 esztendős tréner ahogy Kecskeméten, úgy előtte a Vasas szakvezetőjeként is inkább azt a vélekedést erősítette, hogy a játékosbeli nagyság és az edzői szakma eredményes művelése közel sem jár kézenfogva.

A Nemzet Bombázója trénerként sorra elmulasztja a kínálkozó lehetőségeket, talán nem ismerve fel (vagy nem vallva be önmagának), hogy a kispad világa már nem az hely, ahol varázslatokra képes. „Gerzson” egyszer már megtért. Őszintén szurkolok, hátha újra rátalál arra, mi az ő igazi útja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu