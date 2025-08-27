A bravúr után a magyar teniszező jól ismert jelmondata újra segítséget jelenthet

Bondár Anna nem beszélt mellé: kijelentette, hogy nem örült a sorsolásának. A világranglistán legmagasabban jegyzett magyar női teniszező idén a Roland Garros második, majd a wimbledoni verseny első fordulójában is Elina Szvitolina ellen szenvedett vereséget, erre a US Openen is az ukrán játékost kapta ellenfélnek. Bondár az elmúlt években a Grand Slam-tornák stabil szereplőjévé vált, de kiemelt riválist eddig nem tudott búcsúztatni a négy nagy torna egyikén sem.

Fotó: Frank Franklin II / Forrás: MTI/AP

New Yorkban viszont új forgatókönyv szerint zajlottak az események. Bondár Anna néhány korai bréklabda hárítása után átvette a mérkőzés irányítását, s 6:2-re megnyerte az első játszmát, majd a másodikban is ellépett a tornán tizenkettedikként kiemelt riválisától. A magyar játékos ugyan csak második nekifutásra szerválta ki a meccset, de összességében így is magabiztos győzelmet aratott. Szvitolinának csak annyi jutott, hogy dühében még széttörhette az ütőjét a US Open pályáján, ezzel a dühös mozdulattal fejezte be a szereplését.

Bondár Anna viszont folytatja, méghozzá saját értékelése szerint is karrierje legnagyobb sikere után. Ha szigorúan a világranglistát nézzük, akkor ugyan ért már el ennél nagyobb bravúrt: a cseh Karolína Plískovát 2023-ban a tizennegyedik helyen jegyezték a WTA-rangsorban, amikor Rómában, salakon legyőzte őt Bondár, míg most Szvitolina a tizenötödik. (A kiemelést értelemszerűen az egy héttel korábbi, a sorsolás idején legfrissebbnek számító világranglista alapján készítették el.) A teniszben azonban a Grand Slam-tornákon aratott sikerek mindig többet számítanak a más versenyeken megnyert meccseknél, ráadásul az előzményeket, a korábbi két idei meccsüket figyelembe véve előzetesen még inkább Szvitolinának állt a zászló, aki korábban elődöntőt is játszott már a tornán.

Ugyanezt elmondhatja magáról Bondár Anna következő ellenfele, a görög Maria Szakkari is. Bondár azonban, aki saját bevallása szerint bátrabban játszott Szvitolina ellen, mint néhány hete Wimbledonban, most már az ukrán elleni győzelem adta önbizalommal is felvértezve Szakkariról is határozottabban jelenthette ki, hogy ő sem legyőzhetetlen. Ha Bondár Anna Szvitolina ellen azzal tüzelte magát sikeresen, hogy három a magyar igazság, a második forduló előtt akár újra előveheti ezt a mondást. A harmadik fordulóba ugyanis Grand Slam-tornán eddig még sosem jutott el.