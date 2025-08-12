Gruber a legjobb választ adta a rossz döntésre

Nem lehetett jó érzés. Könnyű elképzelni a pillanatot: Gruber Zsombor, a Ferencváros 20 éves futballistája, aki a nyáron jött vissza az MTK-tól, ahova a klubja az év elején kölcsönadta, kézbe vette a telefonját, rápillantott a legfrissebb hírekre, és ezt olvasta, hogy kikerült a Fradi Bajnokok Ligájára késülő keretéből. Nyilván roppant csalódott lehetett, nemcsak a hír tartalma miatt, hanem azért is, mer így, az interneten kellett megtudnia.

Gruber Zsombor, a Ferencváros (b) és Konsztyantin Vivcsarenko, a Dinamo Kijev játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Dinamo Kijev–Ferencvárosi TC mérkőzésen a hamburgi Volksparkstadionban 2024. november 7-én. A Ferencváros 4–0-ra győzött

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Tökéletes alaphelyzet a sértődéshez. A nemzetközi szereplés minden épeszű és ambiciózus fiatal játékos számára a legfőbb vonzerő, amikor a karrierjét ápolja, azon belül pedig a Bajnokok Ligája kínálja a legragyogóbb lehetőséget, ha ott valaki jelesül vitézkedik – és ez igaz a selejtezőkre is –, akkor biztosan felfigyelnek rá, a sorozat annyira a fókuszában szerepel a futball világának. Robbie Keane két nappal azután, hogy a sokkoló döntés megszületett, betette Gruber Zsombort a Kazincbarcika elleni kezdőcsapatba, ő pedig jelét sem mutatta a megbántottságnak, óriási lelkesedéssel vetette bele magát a meccsbe, a 26. percig adott két gólpasszt, majd a hajrában egy tizenegyes értékesítésével ő állította be a 3–0-ás végeredményt.

Ha valakinek David Beckham példája ugrik be, az nem véletlen. Az angol szupersztár 2007. január 11-én jelentette be, hogy távozik a Real Madridhoz és a Los Angeles Galaxyban folytatja a pályafutását, és Fabio Capello ezen annyira felhúzta magát, hogy a tartalékok közé száműzte a világ talán legnépszerűbb labdarúgóját, és kijelentette, többet nem játszhat az ő csapatában. Ha valaki, az ő múltjával Beckham tényleg megsértődhetett volna, ám ehelyett olyan alázattal dolgozott nap mint nap a fakóban, hogy az olasz mester egy hónap múlva visszahívta az első csapathoz, és rendszeresen szerepeltette.

Robbie Keane hasonlóan cselekedett: a Kazincbarcika elleni meccs után visszatette Gruber Zsombort a BL-keretbe, és ha csak csereként is, de pályára küldte. Három nappal később, múlt szombaton a játékos kezdőként két góllal járult hozzá a Nyíregyháza 4–1-es legyőzéséhez. Az ír edző bebizonyította, nála tényleg nem a kor vagy a nemzetiség, hanem a teljesítmény számít, roppant tiszteletre méltó, hogy volt bátorsága felülírni a saját döntését, beismerni a tévedését. Ehhez azonban elengedhetetlen volt, hogy a fiatal futballista ne a sebeit nyalogassa, hanem inkább megragadja az első lehetőséget a bizonyításra. Egy igazi sportember így reagál az ilyen helyzetre, és Gruber most kitűnőre vizsgázott.