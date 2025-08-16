Kapussors, avagy potyák és bravúrok

Tizenegy nap volt a különbség a pokol és a menny között. Legalábbis az ETO FC kapusa, Samuel Petras számára, a 26 éves szlovák futballista ennyi idő alatt járta be az utat a szégyentől a megdicsőülésig. Augusztus 3-án csaknem rajta ment el az Újpest elleni hazai bajnoki, a 89. percben ugyanis nemcsak alaposan benézett egy nagyon távolról érkező labdát, hanem kimondottan ügyetlenül paskolt bele, úgy, hogy az a saját hálójában kötött ki. A helyzetet csak az mentette meg, hogy a győriek a lefújás előtti pillanatokban ki tudtak egyenlíteni.

Miljan Krpic, a Győri ETO FC (j) és Oscar Uddenas, az AIK Stockholm játékosa a labdarúgó Konferencia-liga 3. selejtezőfordulójának első, AIK Stockholm-Győri ETO FC mérkőzésén Stockholmban 2025. augusztus 7-én. MTI/EPA/TT Hírügynökség/Christine Olsson

Fotó: Christine Olsson / Forrás: MTI/EPA/TT Hírügynökség

Tegnapelőtt, tehát tizenegy nappal később az ETO 2–1-es hátránnyal fogadta az AIK Stockholmot a Konferencialiga harmadik selejtezőkörében. Samuel Petras az Újpest elleni potya ellenére továbbra is élvezte a bizalmat – nagyon buta edző az, aki egy hiba után azonnal kivág valakit a csapatból, a kapusé pedig lélekbúvár szempontból is roppant kényes poszt, igen hozzáértő megközelítést igényel. Arról nem is szólva, hogy a legnagyobbak is tudnak hatalmasat hibázni, talán elég csak Gulácsi Péter leképzésére emlékezni az Izland elleni Eb-pótselejtezőn.

Visszatérve a csütörtöki győri meccsre, az ETO FC 2–0-ra nyert, amivel meglepetésre bejutott a sorozat playoffjába, egy párharcnyira került a főtáblától. A siker záloga pedig Samuel Petras volt, aki káprázatos védésekkel bosszantotta a svédeket. Különösen emlékezetes marad a második félidő elején hárított tizenegyes, valamint az utolsó percekben az a mozdulat, amellyel kiütötte az első látásra a jobb alsó sarok felé védhetetlenül suhanó labdát egy közeli fejes után. Hihetetlen magabiztossággal tette a dolgát a szlovák kapus, amire biztosan nem lett volna képes, ha tizenegy nappal korábban bűnbakként kezelik a klubjánál.

Ez a kapussors. Ha mezőnyjátékos hibázik, mindig akadhat valaki, aki még segíthet, ha a kapus, akkor ott már nincs mit tenni. És az emberi gonoszság valamiért jobban megjegyzi a méretes potyákat, mint a földöntúli bravúrokat, utóbbiakat valahogy természetesnek vesszük. A kapus számára csak egy poszt nyújt lehetőséget, a többieket oda teszi az edző, ahova csak jónak látja. Ezt a versenyt is bírni kell mentálisán, hiszen folyamatosan érkeznek a trónkövetelő vetélytársak. És, ha már itt tartunk, muszáj megemlíteni Gulácsi Pétert, akiről csütörtökön derült ki, hogy mint mindig, most, 35 évesen is megnyerte a posztjáért zajló versenyt az RB Leipzigben. Ez pedig legalább akkora bravúr, mint Petras bármelyik nagy védése volt az AIK ellen.