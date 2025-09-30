szeptember 30., kedd

1 órája

Kivételes tudás az aranyfejűeké

Varga Barnabásnak be kell pótolnia azt, amit a saját hibájából elmulaszt.

Ballai Attila
Toon Raemaekers (b) és Varga Barnabás (j), a Ferencváros, valamint Václav Jemelka, a Viktoria Plzen játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában játszott Ferencváros TC - Viktoria Plzen mérkőzésen

Forrás: MTI

Fotó: Illyés Tibor

Varga Barnabás olyasmit tud, amit a nemzetközi labdarúgásban is nagyon kevés támadó. Sőt, még ennél is fontosabb, hogy nagyon kevés védő. Hiszen így előzheti meg őket, és fejelheti rendre a gólokat a válogatottban és a Ferencvárosban. Klubjában legutóbb vasárnap, a Győr elleni bajnoki rangadón szentesítette a győzelmet; az 59. percben csereként beszállt, a 64.-ben kialakította a 2-0-s végeredményt. A nemzeti együttes vb-selejtezőit ugyancsak góllal kezdte, Írországban már a második percben betalált – igaz, tőle „kissé szokatlan módon” lábbal –, a portugálok ellen pedig mindkét gólunkat ő fejelte, két parádés mozdulattal, tűpontos helyezéssel.

VARGA Barnabás
Varga Barnabás, a Ferencváros játékosa 
Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Akár azt is mondhatnánk, aranyfejű. Ez volt a beceneve Kocsis Sándornak, az Aranycsapat jobbösszekötőjének, az 1954-es labdarúgó világbajnokság gólkirályának. Itthon még Kocka, Barcelonában már az ennél sokkal beszédesebb Cabeza de Oro. Ugyancsak rendkívüli képességei – súlypontemelkedése, ütemérzéke és a korabeli szóhasználattal bikanyaka – mellett a góljaihoz persze az is kellett, hogy valaki a fejére tudja varázsolni a labdát. Az Aranycsapatban leginkább Budai II László. Évtizedekkel később, a Ferencvárosban Nyilasi Tibor, a Vasasban Kovács „Kokó” István fejét is sokszor bearanyozták a szurkolók, legalábbis szóban. De az ő légi fölényük is attól jutott érvényre, hogy Ebedli Zoltán vagy Müller Sándor oda „rajzolja” a beadást, ahova kell. Az 1980-as évek elején Európa-bajnok és vb-ezüstérmes nyugatnémet „toronydaru”, Horst Hrubesch ugyancsak társainak, elsősorban Manfred Kaltznak köszönhette a mérnöki pontosságú előkészületeket, Kaltz visszafelé kanyarodó beíveléseire a német futballnyelv még külön szót is alkotott: Bananenflanke. 

E kifejezést hajdan Varga Barna is megismerhette volna, hiszen huszonkét évesen még az osztrák negyedosztályban tengődött. Pedig nyilvánvaló, hogy egyedi képességének már akkor is a birtokában volt, csak éppen az előkészítő fázis, egy „penge” futballista hiányzott annak beváltásához. Mint Nagy Zsolt, aki a portugálok elleni első gólnál telibe találta azt az egy homloknyi területet.

Ő ott lehet október 11-én, az örmények elleni hazai vb-selejtezőn is, Varga azonban két sárga lapja miatt hiányozni fog. Reméljük, nem pótolhatatlanul. Más kérdés, hogy amit fegyelmezetlensége, a portugálok elleni felesleges reklamálása miatt most elmulaszt, azt a következőkben neki illik és kell bepótolnia. Azzal, amit csak ő tud.

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
