Halász Bence olyanra készül, ami még egy magyarnak sem sikerült

Olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk világranglista-vezetőként várja a szombaton kezdődő tokiói atlétikai világbajnokságot.

Fábik Tibor
Hatalmas a kontraszt, hogy a magyar atlétikának tíz olimpiai bajnoka van, a szabadtéri világbajnokságokon viszont eddig egyetlen aranyérmet sem szereztek a versenyzőink. A mondatban a „szabadtéri” jelző lényeges, hiszen nem is olyan nagyon régen, a 2018-as birminghami fedett pályás vb-n női súlylökésben Márton Anita győzött. Semmiképpen sem akarjuk az érdemeit kisebbíteni, de az olimpiákat a szabadtéri világbajnokságokkal kell összemérnünk, már csak abból az egyszerű okból is kifolyólag, hogy fedett pályán jó néhány versenyszámot nem lehet megrendezni, és nemcsak a kalapácsvetést vagy a gerelyhajítást, hanem a klasszikus 100 méteres síkfutást sem.

Olimpiai bajnokaink névsora így fest: Bauer Rudolf  (1900, Párizs, diszkoszvetés), Csák Ibolya (1936, Berlin, magasugrás), Németh Imre (1948, London, kalapácsvetés), Gyarmati Olga (1948, London, távolugrás), Csermák József (1952, Helsinki, kalapácsvetés), Zsivótzky Gyula (1968, Mexikóváros, kalapácsvetés), Németh Angéla (1968, Mexikóváros, gerelyhajítás), Németh Miklós (1976, Montreal, gerelyhajítás), Kiss Balázs (1996, Atlanta, kalapácsvetés), Pars Krisztián (2012, London, kalapácsvetés). Közülük pedig csak utóbbi kettőnek volt esélye arra, hogy vb-t is nyerjen, ugyanis az első atlétikai világbajnokságot 1983-ban rendezték Helsinkiben. Németh Miklós 1984-be vonult vissza, de már egy évvel korábban, 36 esztendősen levezetett.

Szóval, Kiss Balázs és Pars Krisztián előtt viszont tényleg ott volt a nagy esély. Atlantai olimpiai bajnokunk azonban 1997-ben, Athénban csak negyedik lett, és neki ez a legjobb vb-eredménye. A Londonban megkoronázott Pars 2013-ban, Moszkvában a dobogó második fokára állhatott, miként 2011-ben, Teguban is, a vb-arany neki sem jött össze.

A szombaton kezdődő tokiói vb előtt azonban megint bizakodhatunk. Mondani sem kell, újra a kalapácsvetés táplálja a reményeinket, és ezúttal a tavalyi, párizsi olimpián ezüstérmes Halász Bence idei parádés formája. A 28 éves szombathelyi dobó augusztus 4-én itthon, a Gyulai Memorialon 83,18 méterre javította az egyéni csúcsát, ezzel ő vezeti a világranglistát, miközben övé a negyedik (81,94) és a hetedik (81,77) legjobb eredmény is. Ugyanakkor hatan dobtak 81 méter fölött, az amerikai Rudy Winkler 83,16-ig jutott – vagyis csak két centivel marad el a mi fiúnktól –, a regnáló olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg pedig ebben az évben 82,73-ig hajította a kalapácsot.

Nagy meccs lesz Tokióban, és most már igazán kijárna nekünk, hogy nyerjünk.

 

