Válaszút előtt a Manchester United

Az egymás között baráti focimeccseink után az öltözőben gyakran feljön témaként az egykor szebb napokat látott Manchester United újabb hányattatásokkal teli idénykezdete. A Vörös Ördögök legrégebb szurkolói a 2000-es évek sikerkorszakának nosztalgiájától túlfűtve sokszor hajtogatják, hogy Manchesterben bizony egy csapat van csak, és évről-évre reménykednek abban, hogy az egykori sikeredző, a skót Alex Ferguson szellemi örökségének egy szemernyi szikráját felfedezzék szeretett csapatukban. Mindhiába.

A Manchester City elleni 3-0-ás vereség után a Manchester United kisebbségi tulajdonosa Sir Jim Ratcliffe elutazott a klub edzőközpontjába, hogy találkozzon a csapat edzőjével Ruben Amorimmal a hétvégi, Chelsea elleni rangadó előtt. A játékfilozófiája és a három védős felállás mellett a végletekig kitartó portugál tréner bizonyára tisztában van azzal, hogy mi a londoniak elleni derbi tétje. Egy rossz eredmény akár fejvesztéssel is járhat Amorim számára a Premier League tizennegyedik helyén álló csapatnál. A United drukkereinek azonban nemcsak ez lehet elkeserítő, mivel egykor a klub kötelékébe tartozó játékosok egyre gyakrabban bizonyítják értéküket a BL-ben is.

A Manchester United akadémiáján nevelkedett balhátvéd Álvaro Carreras egyre biztosabb pontja a Real Madridnak, az Olympique Marseille elleni 2-1-es sikerrel végződő BL-találkozón is csapata egyik legjobbja volt. A franciáknál a királyiak ellen gólpasszal záró, nem éppen szentéletű Mason Greenwood szintén Vörös Ördög volt korábban, négy szezont is lehúzott az Old Traffordon.

Bár Alejandro Garnachónak nem igazán ment a Bayern München ellen a Chelsea színeiben, az argentin támadó a United elleni hétvégi rangadón bizonyíthat egykori klubjának.

A Barcelonában kölcsönben szereplő Marcus Rashford két szerzett góllal kulcsszerepet vállalt a katalánok győzelmében a hazai pályán mindig masszív Newcastle United ellen. A Szarkáknál szerepelt egy korábbi United-akadémista, a svéd Anthony Elanga, aki tavaly a Nottingham Forest csapatában robbant be.