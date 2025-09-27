A legrosszabb változat ért célba

Vagy tudta, vagy nem, de az tény, hogy az MLSZ nagy vihart kavart a kampányával. A világbajnoki selejtezők rajtja előtt rukkolt elő a szövetség két videóval, amelyek közül az egyikkel nem volt baj, bár néhányan azt is kritizálták. Ebben Varga Barnabás hívta fel a figyelmet a zárt kapus és a telt házas stadion közötti nem elhanyagolható különbségre, ezzel is kérve a szurkolókat, hogy ne kockáztassák az előbbit cigányozással és homofób rigmusokkal. Ez ellen állítólag az volt a kifogás, hogy felszínes, civilizáltan viselkedni nem azért kell, mert különben büntetés érkezik, hanem annak belső igényből kell fakadnia, ám ez bármennyire is igaz, jelen esetben naiv hozzáállás, ráadásul egy gyors kampánynak nem lehet feladata az edukálás és emberek ezreinek az átnevelése.

Varga Barnabás, a Ferencváros játékosa

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

A másik videót viszont a teljes elutasítás fogadta, és okkal. Mucsi Zoltán főszereplésével készül, aki összes rossz szurkolói sztereotípiát megtestesítette a részegségtől az ocsmányságig a trágárságon és a rasszizmust is beleértve, ám mindez tökéletesen életszerűtlen körítéssel látható, és az egész fájdalmasan szájbarágós és didaktikus. Hevesen tiltakoztak a videó ellen a jelentősebb szurkolói csoportok, kikérték maguknak az egészet, a Ferencváros pedig nyilvánosan el is határolódott tőle azzal a kéréssel, hogy a játékosait a szövetség ne használja ilyen felháborító gagyira, mellesleg összemosva a normális első és a valóban szörnyű második szösszenetet.