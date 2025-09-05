szeptember 5., péntek

17 órája

Szoboszlai Dominik megváltoztatta a magyar válogatott kiindulóhelyzetét

Marco Rossi együttese szombaton Írországban lép pályára vb-selejtezőn.

Koczó Dávid
Szoboszlai Dominik csapatkapitány, Kerkez Milos és Tóth Barnabás, az egyik újonc (b-j) a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. szeptember 3-án

Forrás: MTI

Fotó: Illyés Tibor

A magyar labdarúgó-válogatott szombat este Írország ellen, Dublinban kezdi meg a szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban. Első fordulós meccsről van szó, mégis sorsdöntő találkozó lehet a kvalifikáció, pontosabban az előzetes várakozások alapján a pótselejtezőt érő második hely szempontjából. Nem túlzás kijelenteni, hogy az idősávjában ezt a vb-selejtezőt övezi majd a legnagyobb nemzetközi figyelem, a mérkőzés résztvevői közül pedig Szoboszlai Dominiket.

A magyar válogatott csapatkapitánya a legutóbbi Európa-bajnoki részvétel kivívása után még próbált menekülni a sztárjátékos státus elől, de ezt most már nem teheti meg. Szoboszlai a világ legerősebb ligájában a bajnokcsapatnak az alapembere, ráadásul még az ír–magyar vb-selejtező időzítése is tökéletes ahhoz, hogy tőle várják a varázslatot a nemzetközi futballkedvelők. Szoboszlai a múlt héten, a válogatotthoz való csatlakozás előtt szenzációs szabadrúgásgóllal döntötte el a Liverpool javára az Arsenal elleni rangadót, ezek után 

az írek is úgy készülnek a Premier League-sztár magyar futballista elleni meccsre, hogy semmiképpen se adjanak neki közvetlen gólveszélyt jelentő szabadrúgás-pozíciót.

Szoboszlai persze évek óta alapembere a magyar válogatottnak is, de amíg Salzburgból, majd Lipcséből tért haza Telkibe, még joggal kapaszkodhattunk abba, amibe az elmúlt évtizedekben is, sokáig inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel: a magyar válogatottnak az egységben lehet az ereje a nagyobb nevű játékosokból álló riválisokkal szemben. Az ír–magyar párosítás azonban kiváló fokmérője annak, hogy ebben a tekintetben megváltozott a mieink helyzete: húsz éve ebben a párosításban Robbie Keane (Tottenham) vagy Damien Duff (Chelsea) vonta volna magára előzetesen a nemzetközi figyelmet, most Szoboszlai viszi a prímet.

Ha szentírásnak nem is kell kezelni őket, de beszédesek a Transfermarkt mutatói is: Szoboszlai értékét 80 millió euróban állapítja meg az oldal, az ír keretből legtöbbre taksált Nathan Collins (28 millió) is bottal ütheti a nyomát. Most az írek kényszerülnek az egység erejében bízni, míg mi abban reménykedhetünk, hogy a Marco Rossi hétéves regnálása során rendre megtapasztalt kohéziót nem gyengítette Szoboszlai világsztárrá emelkedése. Nagy különbség nincs az ír és a magyar csapat között, de ha olyan meccs lesz, amelyet egy villanás dönt el, akkor arra az egy villanásra Szoboszlai révén immár nekünk nagyobb az esélyünk.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
