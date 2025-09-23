szeptember 23., kedd

Nem a VAR a hibás

Ha valaki képtelen alkalmazni a rendszert, amiatt nem a rendszer a hibás.

Pajor-Gyulai László
Artem Favorov, a Puskás játékosa (b) ünnepli gólját a labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában játszott Vasas FC–Puskás Akadémia FC-mérkőzésen az Ilovszky Rudolf Stadionban 2025. szeptember 13-án

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

Hornyák Zsolt nagyon kiakadt, és attól tartok, ezúttal okkal tette. A Puskás Akadémia vezetőedzője az ETO FC ellen 2–0-ra elveszített bajnoki meccs után kesergett azon, hogy a játékvezető előbb nevetséges tizenegyest ítélt meg a csapata ellen, majd nem adta meg a szépítő gólt sem, amellyel közel kerülhetett volna legalább az egyenlítéshez, és mindez úgy történt, hogy Berke Balázs sporttárs igénybe vette a VAR segítségét is. A felcsúti edző így fogalmazott: „Ezen el kellene gondolkodni, hogy minek van a VAR, vagy hogy egy NB I-es szintű bíró, partjelző bedobásból lest int.” Majd: „Mert ha a bíró téved, le a kalappal előtte, van tévedés is, de az, hogy visszanézzük a jelenetet és nevetünk rajta, szomorú vagyok.”

HORNYÁK Zsolt
Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője
Fotó: Vajda János / Forrás: MTI

Ne akadjunk ki a fogalmazás kuszaságán, Hornyák Zsolt feldúltsága ezúttal megfelelő magyarázat rá. Különösen a tizenegyes megítélése volt érthetetlen. A győri támadó, Nadir Benbouali szabálytalankodott a felcsúti védővel, Wojciech Gollával szemben, és talán az egész univerzumban kizárólag egyetlen ember látta ezt másként, sajnos az éppen a játékvezető volt. Ő azonnal büntetőt ítélt, majd miután a VAR-szobában ülő kollégája jelezte, hogy nem ártana megnéznie a történteket, ő maradt az eredeti döntésénél, holott ahogy mondani szokás, csak a vak nem látta, hogy tévedett.

Ha innen nézzük, akkor jogos a kérdés: minek van a VAR? Ennek ellenére aligha ez a megfelelő megközelítés, attól ugyanis, hogy valaki nem tud élni a rendszer lehetőségével, nem feltétlenül maga a rendszer a hibás, sőt. Tudom, a VAR-nak vannak kibékíthetetlen ellenségei, akik több érthető érvvel prüszkölnek ellene, ám ezek szerintem gyengébbek a mellette szóló tényeknél. A VAR a futball fejlődésével óhatatlanul érkezett meg hozzánk. Amikor még csak két vagy négy kamerával közvetítették a mérkőzéseket, a tévedések zöme rejtve maradt, ám a játék népszerűségének növekedésével és a technika előrehaladásával egyre nagyobb lett az igény és a lehetőség több szemszög bevetésére, és az egész világ szembesülhetett a rossz döntések hatásával.

Egyszerűen fogalmazva egy-egy jelentős tévedés után gyakran hangzott el, hogy milyen jó lenne, ha a játékvezetők nemcsak a saját szemszögükből láthatnák és ítélhetnék meg az eseteket, mert sokkal igazságosabb eredményekkel zárulhatnának a mérkőzések – és ebből lett a VAR.

Ez elkerülhetetlen volt, és velünk is marad. És ha valaki képtelen élni a segítségével, akkor nem a rendszer létezésének a jogosságán, hanem az illető alkalmasságán kell eltűnődni.

 

