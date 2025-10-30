október 30., csütörtök

Alfonz névnap

12°
+18
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videójáték, game over

57 perce

Hornyák Zsolt vesztett a videójátékban, az MLSZ megüzente: game over

Címkék#Tóth Balázs#Hornyák Zsolt#MLSZ

Novák Miklós
Hornyák Zsolt vesztett a videójátékban, az MLSZ megüzente: game over

Felcsúton ismét megtörtént, aminek gyakran lehetünk szemtanúi a magyar futballban: ha valakinek nem tetszik valami, nem a tükörbe néz, hanem a mikrofonba, ekképpen felfedve a tájékozatlanságát. A Puskás Akadémia–MTK (1–1) mérkőzés után Hornyák Zsolt kamaraszínpadi jelenetet rögtönzött a meccs utáni nyilatkozatával. Hogy mi volt a felháborodása oka? A hatodik percben a csapatából kiállították Markgráf Ákost, és – legalábbis Hornyák szerint – nincs ember e földön, aki tudná, ilyenkor mi a teendő a magyarszabállyal kapcsolatban. „Hívtuk az MLSZ-t, nem tudom, hogy Csányi urat vagy egy alattasát” – humorizált az edző utánozhatatlan stílusában, azt gondolva, a kispadról a szövetséget is úgy lehetne irányítani, mint egy videójátékot.

A szokásos szereposztás szerint, ha az edzőnek elgurul a gyógyszere, a klub vezetőségében akad egy józan ember, aki igyekszik lehűteni a kedélyeket, elsimítani az ügyet. Ehelyett azonban Tóth Balázs ügyvezető igazgató nem oltotta, hanem szította a tűzet. A meccs után az öltözőfolyosón folytatta, amit Hornyák a kamerák előtt elkezdett: látványos dühroham közepette jelenetet rendezett és fennhangon bírálta a játékvezetőket.

Kár érte. Annál is inkább, mert a felcsútiaknak nem volt igazul. Az MLSZ már másnap higgadtan elmagyarázta, a bajnokság előtt minden klubot pontosan tájékoztattak arról, mi a teendő, ha a magyarszabályban érintett játékos megsérül, lecserélik vagy kiállítják. Utóbbi esetben amúgy az adott futballistának elszámolják a teljes kilencven percet, hivatalosabban fogalmazva, kilencven perc számít bele az ösztönzési rendszerbe.

Aki júniusban lusta volt áttanulmányozni a szabályzatot, az októberben ne reklamáljon – vonhatjuk le a következtetést. A szövetség higgadt maradt, mint az a tanár, aki huszadjára is elmagyarázza az anyagot a diákjának, s arról sem feledkezett meg, hogy érdemjegyet is kiosszon: három meccsre eltiltotta Tóth Balázst.

Hornyák Zsolt szenvedélyességével mindenki tisztában van, e szerint az MLSZ-is, az edzőre a pillanat hevében mondott szavakért nem szabott ki büntetést. Tóth Balázs azonban helytelenül viselkedett: nem edzőt kellett volna védenie, hanem a klubot. Egy sportigazgatónak nem az a dolga, hogy hatcba szálljon a szabályokkal, hanem hogy segítse a saját csapatát eligazodni bennük. Most mindketten túllőttek a célon – szó szerint és átvitt értelemben is. És bár Markgráf Ákos kiállítása vitatható volt, a felcsúti felháborodás végül nagyobb kárt okozott, mint maga a piros lap.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu