Szánalmas újpesti színjáték

Nem megy az Újpestnek. Pedig a tavaszra megvalósult a legtöbb szurkoló vágya, a finoman fogalmazva is rendkívül népszerűtlen belga tulajdonos, Roderick Duchatelet távozott, a helyére bevásárolta magát a MOL-csoport, a horizonton ezzel felsejlett a tejjel mézzel folyó Kánaán. A klubelnök ugyan óvatosan 2030-ra prognosztizálta a következő aranyérmet – 1998 óta ez nem jött össze –, ami bölcsességre vall, hiszen öt év alatt sok minden történhet, viszont mégis csak könnyen belátható idő, amivel kézzelfoghatóbb a remény.

Az Újpest szurkolói

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Így aztán 27 éves a bonmot, amely szerint az Újpest az a csapat, amely mindig jövőre nyer bajnokságot, ám aligha szerencsés köszörülnünk a nyelvünket a klubon, hiszen szinte az is csoda, hogy életben maradt, és szeresse bárki a lilákat vagy gyűlölje, az biztos, hogy nagyon hiányoznának. A MOL-csoport egész biztosan mindent megtesz azért, hogy a futballban az Újpest méltó legyen a múltjából eredő hírnevéhez, ez csak jót tenne a magyar futballnak, aztán majd meglátjuk, ez összejön-e.

Egyelőre azonban a csapat bár jól kezdett, lehűtötte a kedélyeket a szereplésével, jelenleg nem úgy fest, mintha esélye lenne a rövid távú célt, a nemzetközi szereplésre jogosító pozíció megszerzését.

A Magyar Kupából kiejtette a másodosztályú Kecskemét, a bajnokságban pedig az első nyolc forduló után igencsak gyászos képet mutat két győzelemmel, két döntetlennel és négy vereséggel, ráadásul utóbbiból hármat a saját stadionjában szenvedett el.

A csalódás tehát érthető, az viszont, ami a kudarcokat körülveszi, egyáltalán nem. Újpesten hagyománnyá vált, hogy a gyengébb szereplés idején a játékosok a lefújást követően lehajtott fejjel odasétálnak a szurkolókhoz, egyesek leveszik a mezt, hagyják magukat szétalázni, olykor csatlakozik hozzájuk a vezetőedző is, aki teátrálisan magára vállalja a felelősséget, ígéretet tesz, hogy ez volt az utolsó eset, aztán mindenki megy a dolgára.