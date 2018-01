Arno Schuitemaker újra Magyarországra érkezik

Eddigi legszemélyesebb koreográfiáját a minimalista, elmosódó körvonalakkal operáló I will wait for you című produkciót láthatja a magyar közönség.

A holland Arno Schuitemaker munkái egyedi és érzéki kapcsolatot teremtenek a közönség és az előadók között, egyúttal új fényben láttatják a ritmus fogalmát, a repetíciót és az állóképességet a kortárs tánc világában. A koreográfusnál leginkább a karok és a kezek dinamikái válnak hangsúlyossá. Az I will wait for you című koreográfiában egy trió táncolja el a szerelem időérzéket elimináló, zsigerekig hatoló, szűnni nem akaró hangulatát. Az előadást 2017 szeptemberében a holland Theatermaker egyik kritikusa az év legjobb új koreográfiájának választotta. Schuitemaker fiatal, friss energiákkal robbant be a kortárs táncba és vívta ki az egyre nagyobb szakmai figyelmet. A műszaki pályáját elhagyva lett koreográfus, és közben több tudományágba is belevetette magát. Kíváncsisága, érdeklődése újabb és újabb formák felé sodorja, és bár a test áll gondolkodásának középpontjában, mozgásnyelve egyszerre földhöz ragadt és elemelkedett. Előadói és nézői között szoros kapcsolatot teremt, munkái frissek és mélyek. Az előadás a Trafó Kortárs Művészetek Házában pénteken és szombaton látható az intézmény 200 százalék tánc elnevezésű sorozatának újabb állomásaként. A budapesti közönség 2016-ban is találkozhatott már vele, amikor a filozófiát és idegtudományt egybeolvasztó While We Strive című koreográfiáját hozta el a Trafóba.