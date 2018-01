Átadták a Golden Globe-díjakat

A Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szövetsége és a Dick Clark Productions idei ünnepségén ezúttal nem a filmekkel és alkotóikkal, inkább a Hollywoodon végigsöprő szexuális zaklatási botránnyal kapcsolatos beszédek uralták a háromórás ceremóniát.

Az idei díjszezon első nagy díjátadó házigazdája Seth Meyers a Hollywoodot megrázó szexuális zaklatási botránnyal kapcsolatos csípős megjegyzésekkel és tréfákkal nyitotta meg a 75. gálát. „Jó estét hölgyek és maradék urak!” – köszöntéssel üdvözölte az egybegyűlteket a hollywoodi Beverly Hilton Hotelben.

Sam Rockwell kapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat

Az elismerést a Három óriásplakát Ebbing határában című filmben nyújtott alakításáért kapta.

A szolgálólány meséje kapta a legjobb drámasorozat díját

A Hulu sorozatában a főszerepet Elisabeth Moss alakítja, akit az est folyamán már kapott egy Golden Globe-díjat a játékáért. A Margaret Atwood regényéből készült drámasorozat egy totalitárius világban játszódik, ahol a nőket tulajdonként kezelik. A drámasorozat kategóriában még a Trónok harca, a The Crown, a Stranger Things és a Rólunk szól volt esélyes a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) díjára.

Az újságíró-testület története során először az élő adásban jelentették be, hogy egy-egymillió dollárt adományoznak két újságírócsoportnak. Meher Tatna, a HFPA elnöke a ceremónián mondta el, hogy az International Consortium Of Investigative Journalists elnevezésű nemzetközi oknyomozó csoportot és a Committee To Protect Journalists nevű, újságírók jogait védő szervezetet támogatják az adománnyal.

James Franco és Allison Janney is díjazott lett

James Franco egy titokzatos filmest játszik, sokak szerint minden idők legrosszabb filmjének alkotóját. A Tommy Wiseau életéről készült vígjáték rendezője is Franco volt. A színész a díjat átvéve magához hívta a színpadra Wiseaut is, akinek The Room című egykori munkája időközben kultfilmmé vált.

Allison Janney, az Én, Tony című film női mellékszerepéért vehette át a Golden Globe-díjat. A filmben a műkorcsolyázó Tonya Harding édesanyját alakította, aki mindent elkövetett, hogy lánya bajnok legyen.

A legjobb animációs film díját a Disney-Pixar produkciójaként készült Coco kapta, amelyet az Oscar-díjra is esélyesnek tartanak az elemzők.

Az animációs mezőnyben a Bébi úr, a The Breadwinner, a Ferdinánd és a Loving Vincent volt még versenyben a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók díjáért.

Oprah Winfrey életműdíjat kapott a ceremónián

A 63 éves Winfrey köszönőbeszédében hangsúlyozta: ő az első fekete nő, aki megkapta ezt a az elismerést, és reméli, hogy ez a gesztus hatással lesz a ceremóniát néző fiatal lányokra. „Új nap jelent meg a horizonton” – üzente nekik. A hollywoodi filmvilágot megrázó szexuális zaklatási botrányt érintve pedig arra biztatta a díjátadó nézőközönségét, hogy álljanak ki igazukért, és mondják el, ami velük történt, mert ez a legerősebb eszközük a visszaélések felszámolására.

Az estén a legjobb musical- vagy vígjátéksorozatban szereplő színész Golden Globe-díját a Master of None sztárja, Aziz Ansari kapta. A színész egyúttal társalkotója a második évadánál tartó Netflix-sorozatnak.

A legjobb musical- vagy vígjátéksorozat díját a The Marvelous Mrs. Maisel nyerte el. Az Amazon új, ötvenes években játszódó szériájában Rachel Brosnahan háziasszonyt alakít, aki stand-upos karrierjén dolgozik. Brosnahan az este folyamán már átvehette a televíziós vígjátéksorozatban szereplő legjobb színésznő Golden Globe-ját.

Ewan McGregor a limitált tévésorozat vagy -film kategóriában nyerte el a legjobb színész díját a Fargo harmadik évadában alakított kettős szerepéért a Hollywoodban dolgozó külföldi újságíróktól.

A Lady Bird című vígjáték és főszereplője, Saoirse Ronan is nyert

Greta Gerwig rendezői bemutatkozása, a Lady Bird kapta a legjobb musical vagy vígjáték Golden Globe-díját, a film főszereplője, Saoirse Ronan pedig a kategória legjobb színésznőjének járó elismerést vehette át.

A Lady Birdben Ronan sacramentói kamaszt alakít, akinek elég feszült a viszonya az anyjával, ráadásul utolsó középiskolai éve is zaklatottan telik. A fiatal színésznő édesanyjának ajánlotta díját.

A legjobb limitált tévésorozat vagy -film Golden Globe-díját a Hatalmas kis hazugságoknak ítélte oda az újságírótestület. A széria kaliforniai családanyákról szól, akik súlyos titkokat hordoznak a magánéletükben. A sorozat tavaly az Emmy-díjat is elnyerte, és várhatóan újabb évad készül belőle az HBO számára.

A Golden Globe-ceremónián Nicole Kidman és Alexander Skarsgard is díjat kapott a sorozatban nyújtott játékáért.

Reese Witherspoon, a Hatalmas kis hazugságok producere és egyik szereplője a bántalmazott, családon belüli erőszak áldozatául esett nőknek azt üzenete: „Látunk benneteket, hallunk benneteket, és el fogjuk mondani a történeteiteket”.

A Három óriásplakát Ebbing határában nyerte a legjobb drámai film díját

A drámák mezőnyében Gary Oldman kapta a kategória legjobb színészének járó díjat A legsötétebb óra című életrajzi drámában nyújtott játékáért.

A Három órásplakát Ebbing határában női főszereplője, Frances McDormand alakítását ugyancsak díjazta a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége. McDormand kétségbeesett, feldühödött anyát játszott a Fox Searchlight produkciójában.

A Három óriásplakát Ebbing határában író-rendezője, Martin McDonagh az estén a legjobb forgatókönyvért odaítélt díjat kapta meg.

A legjobb rendező Golden Globe-szobrát Guillermo del Toro nyerte el A víz érintése című filmjéért.

A legjobb idegen nyelvű filmek mezőnyéből pedig a Fatih Akin rendezésében készült német Aus dem Nichts vitte el a díjat mások mellett Angelina Jolie kambodzsai népirtásról szóló filmje elől.

Borítófotó: Amy Sherman-Palladino (j3) és Daniel Palladino (j2) amerikai producerek, valamint Michael Zegen (b2), Marin Hinkle (b), Rachel Brosnahan (b3) és Tony Shalhoub (j) amerikai színészek a sajtószobában tartott fotózáson, miután átvették a legjobb musical- vagy vígjátéksorozatért járó elismerést a The Marvelous Mrs. Maisel című tévésorozatért a 75. Golden Globe-díjátadón a kaliforniai Beverly Hillsben 2018. január 7-én. (MTI/AP/Invision/Jordan Strauss)